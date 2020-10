L’alluminio in lavatrice? A cosa servirà mai? Che cosa strana, ma in realtà non lo è. Molti prodotti o oggetti vengono utilizzati per prendersi cura dei proprio elettrodomestici, esempio storico l’aceto o il bicarbonato. Al secondo posto poi vi è la pallina da tennis in lavatrice, oppure anche l’aspirina. Insomma di modi per prendersi cura dei propri oggetti in casa è multipla e praticamente ognuno può utilizzare il prodotto che trova più comodo o che ha a casa. Alla lista delle cose sopra citate si aggiunge l’alluminio in lavatrice. Ed ecco svelato il motivo per cui bisogna mettere l’alluminio in lavatrice.

É tutta questione di chimica

Ebbene sì, è un po’ come l’amore. É tutta questione di chimica. Ma a cosa serve di preciso l’alluminio in lavatrice? In sostanza è un altro modo per avere i capi morbidi e setosi, un po’ come quando si usa l’aceto o l’ammorbidente. Questa volta, però, invece di inserire i prodotti che si hanno in casa basta un foglio di alluminio, trasformarlo in una pallina e inserirla poi nella lavatrice. I panni in lavatrice sfregandosi tra di loro andranno a generare elettricità statica che andrà a seccare i capi. Con la pallina di alluminio invece la carica elettrica sarà inferiore e i panni non saranno secchi. Ecco svelato il motivo per cui bisogna mettere l’alluminio in lavatrice.

In lavastoviglie

La pallina d’alluminio però è perfetta anche per la lavastoviglie. Quante volte capita di trovarsi le posate con delle macchie sopra pur essendo appena lavate? Se inserita la pallina eliminerà ogni macchia presente sulle posate. Sempre per lo stesso principio per cui è fondamentale inserirla in lavatrice. Apparentemente l’alluminio da oggi in poi cambierà la vita di moltissime persone e soprattutto renderà la vita in casa molto più semplice.

