È una moda che esiste già da diversi anni in altri Paesi europei quella di assumere delle tate o baby sitters bilingue per i bambini. La scelta può sembrare casuale, eppure esiste un ottimo motivo per cui la scelta è ottima per i nostri figli e per la loro educazione.

Infatti, si usa dire che i bambini sono come spugne: assorbono tutto ciò che li circonda. Se sentono alcune parole poi le ripetono, se osservano certi atteggiamenti poi li compiono anche loro. Ecco svelato il motivo che in pochi conoscono per cui molti genitori scelgono di assumere una tata bilingue per i loro figli.

Per questo molti genitori decidono di assumere per i loro figli una tata bilingue proprio per questo motivo: per crescere conoscendo due lingue.

Perché parlare due lingue?

Nel mondo di oggi la globalizzazione non è più un obiettivo, ma una realtà. Ci troviamo in un mondo dove se si desidera acquistare una penna prodotta a Taiwan, basta schiacciare qualche tasto su una tastiera e attendere. In pochi giorni, quella penna avrà fatto il giro del globo e sarà arrivata a casa nostra in una scatola di cartone.

Per questo e molti altri motivi, sempre più aziende ricercano personale che sia in grado di parlare molto bene altre lingue oltre a quella materna. Poi, i bambini imparano in fretta e senza fatica a parlare la lingua con cui crescono. Per cui con una tata che parla non solo l’italiano, ma anche l’arabo, o il cinese, o qualunque altra lingua, il bambino crescerà conoscendole entrambe.

Quale lingua scegliere

La scelta di quale tata bilingue assumere per i propri figli dipende dai genitori e dal motivo per cui desiderano che parlino due lingue.

Infatti, se il motivo è che desiderano ottime opportunità lavorative per il piccolo, allora è meglio scegliere una tra le lingue più economicamente rilevanti. Quindi, si sceglierà tra arabo, cinese, tedesco ed ovviamente l’inglese.

In questo modo, i nostri figli cresceranno conoscendo due lingue alla perfezione, ed allo stesso tempo conosceranno due culture diverse e magnifiche.