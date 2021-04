È nato prima l’uovo o la gallina? L’uomo si è sempre fatto milioni di domande sul Mondo che lo circonda. Le domande esistenziali lo hanno accompagnato nel corso della sua storia e filosofi e scienziati si sono sempre affannati per trovare la risposta definitiva a queste domande.

Tra queste ci sono decine di quesiti che riguardano il Mondo che ci circonda e sono spesso i bambini a farsi venire i dubbi più assurdi a cui i genitori impacciati si trovano a dover rispondere.

A volte però si può chiedere e… Ecco svelato il modo più semplice veloce e chiaro per capire per quale motivo il cielo è azzurro.

Con l’arrivo della bella stagione il cielo di tinge di azzurro dando una vera sensazione di benessere a grandi e piccini. Basta alzare i propri occhi per rigenerarsi. Un orizzonte azzurro può essere un vero toccasana in particolar modo per chi soffre di meteoropatia.

Ma come mai la natura ci offre questo spettacolo straordinario?

Il cielo è azzurro o meglio così appare ai nostri occhi. I raggi solari sono composti dai sette colori dell’arcobaleno mescolati insieme. Questo gli conferiscono un aspetto apparentemente incolore ai nostri occhi. Ma quando i raggi incontrano l’atmosfera terrestre e si scontrano con le particelle dell’aria questi colori si separano e alcuni prendono diverse direzioni, altri vengono bloccati e altri, come l’azzurro, vengono riflessi tutto intorno. Ciò avviene perché rispetto agli altri colori l’azzurro grazie alle sue caratteristiche si diffonde in ogni direzione nell’aria e gli occhi umani lo percepiscono meglio.

In sostanza se la terra fosse priva di atmosfera il cielo sarebbe nero e il sole apparirebbe come una palla accecante perché non ci sarebbe questa barriera a deviare il fascio della luce solare.

Ecco dunque svelato il modo più semplice veloce e chiaro per capire per quale motivo il cielo è azzurro.