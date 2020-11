Le patate rappresentano uno tra gli ingredienti più utilizzati in cucina. Si prestano perfettamente per molti tipi di ricette gustose, leggere ma anche più particolari. È possibile utilizzarle creando piatti unici, accostandole a diversi tipi di carne rossa o magra.

Possono andare ad arricchire un secondo, diventando il contorno più sfizioso. Oppure possono essere utilizzate per l’impasto di un primo mozzafiato. O ancora, possono essere posizionate sopra la pizza e accostate alla mozzarella filante.

Più modi di cucinare le patate

Esistono molteplici modalità di preparazione. Possiamo cucinarle al forno, per renderle croccanti e gustose con l’aggiunta di olio, rosmarino e un pizzo di aglio. O magari possiamo trovarle confezionate in busta, per uno spuntino veloce o un aperitivo. E infine, è possibile cucinarle facendole bollire, immergendole nell’acqua bollente per renderle lesse. Ma i tempi di cottura sono infiniti. Ecco finalmente il modo per cucinare le patate in meno di 10 minuti, senza utilizzare l’acqua.

La novità

Oggi esiste un nuovo modo per fare le patate lesse. Per quanto siano un contorno molto comune e soddisfacente, rimane sempre un piccolo ostacolo alla preparazione: il tempo di cottura.

Quante volte, tornando a casa stanchi dalla giornata, ci abbiamo rinunciato per non dover aspettare troppo tempo prima di cenare? Da oggi, non rinunceremo mai più alle nostre amate patate, che riescono sempre a dare un tocco di felicità alle nostre serate.

Il nuovo metodo per cucinarle lesse, senza spendere troppo tempo, è cucinarle in forno a microonde senza utilizzare neanche l’acqua.

Non è necessario neanche sbucciarle. Basterà strofinarle per bene sotto l’acqua.

Ecco svelato il modo per lessare le patate in meno di 10 minuti, senza utilizzare l’acqua

Con uno stuzzicadenti facciamo qualche buco sulla superficie, e posizioniamole nel microonde.

I buchi in superficie serviranno per evitare che il calore aumenti eccessivamente all’interno della patata. Questi serviranno ad evitare che la patata si rompa o che addirittura che scoppi.

Cucinarla in questo modo, senza l’utilizzo dell’acqua, ci consentirà di gustare una patata che rimane molto più saporita. Senza l’acqua, non si rischiano di perdere tutte le caratteristiche che ne caratterizzano il gusto.

Il tempo di cottura dipende dal peso della patata. Se consideriamo che il suo peso si aggira intorno ai 400 grammi, il tempo di cottura sarà di 9 minuti circa.

Ecco svelato il modo per lessare le patate in meno di 10 minuti, senza utilizzare l’acqua.