In questo periodo di incertezza e di chiusura della maggior parte delle attività, anche con l’arrivo delle belle giornate, si rischia di cadere nella solita sedentarietà. Con l’obbligo di rimanere in casa anche durante il fine settimana, l’unica attività fisica della giornata rischia di essere quella di alzarci dal divano per andare in cucina.

Le palestre chiuse, poi, hanno accentuato questa nostra pigrizia e voglia di allenarsi poco. Spesso in casa non abbiamo gli attrezzi necessari per un allenamento completo, quindi rinunciare è la cosa più facile.

4 allenamenti: gambe, glutei, addome e braccia

Il divano, che è diventato il nostro migliore amico durante lo scorso anno, ora può aiutarci a rimanere in forma. Con la ginnastica da sofà possiamo utilizzare il momento divano non solo per guardare la Tv ma anche per allenarci con dei semplici esercizi.

Ecco svelato il fantastico allenamento per rimanere tonici e in forma con il minimo sforzo e rimanendo comodamente sul divano a guardare la Tv.

Prima di iniziare l’attività fisica è bene riscaldare i muscoli facendo qualche salto e una corsetta sul posto.

Per allenare le braccia. Seduti sul bordo del divano con la schiena dritta. Alzare le braccia al petto e come un pugile e far partire dei pugni frontali. Alternando le braccia, ripetere 20 volte.

Per tonificare i glutei. Di spalle al divano tenendo le gambe larghe quanto la larghezza del bacino e braccia in avanti. Eseguire 20 squat. Schiena dritta, sedersi e alzarsi dal divano.

Per allenare e tonificare le gambe. Distesi su un lato in posizione comoda, alzare e abbassare la gamba contraendo addome e glutei. Ripetere per 30 volte anche sull’altro fianco.

Per allenare gli addominali. Stesi sul divano con il viso rivolto al soffitto, posizionare le gambe in alto. Iniziare incrociando le gambe l’una davanti all’altra contraendo i muscoli dell’addome. Eseguire 40 volte.

Piccoli accorgimenti

La ginnastica da eseguire sul divano è consigliata per le persone che non hanno particolari problematiche di sovrappeso e che vogliono solo tenersi allenate e in forma. Prima di eseguire gli esercizi chiedere sempre consiglio al proprio medico.

