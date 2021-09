Un pasto leggero e veloce è spesso un’ottima opportunità per due uova sode al volo. La facilità con cui si preparano e la grande quantità di condimenti a cui si possono affiancare le rende un alimento ottimo e veloce.

Tuttavia, molto spesso ci sarà capitato di cuocere le uova, privarle del guscio, tagliare l’uovo a metà e trovare attorno al tuorlo giallo quell’alone grigiastro verdognolo che potrebbe fare pure un po’ impressione. Se non sappiamo di cosa si tratta, scopriamolo insieme.

Ecco svelato cos’è il grigio che si forma attorno al tuorlo dell’uovo sodo

Niente paura, il nostro uovo è ancora perfettamente commestibile. L’anello grigio che si forma attorno al tuorlo non è altro che l’effetto di una reazione chimica che avviene in cottura. Questo perché il tuorlo è un alimento ricco di proteine, ma queste vengono tenute insieme da un elemento, lo zolfo, che decomponendosi si trasforma in acido solfidrico.

Quando sentiamo che l’uovo sodo emana odori simili alle flatulenze, è proprio per la presenza di zolfo. Questo, combinato al ferro presente nel tuorlo dell’uovo, produce chimicamente quel tipico colore grigio verdastro di cui parliamo.

Ma vediamo meglio

Dunque, il responsabile è proprio l’acido solfidrico, che se cotto troppo, assume questa strana colorazione. Dal punto di vista dei valori nutritivi, non è un gran problema. Cuocere un uovo troppo a lungo fa perdere al tuorlo una piccolissima quantità di ferro, che non andrà a compromettere i suoi valori nutritivi.

La sgradevolezza del grigio del tuorlo sarà solo visiva e non qualitativa, e soprattutto non intaccherà in alcun modo la commestibilità e le proprietà dell’alimento. Quindi, possiamo stare tranquilli e goderci la nostra insalata con uova sode e maionese. Ed ecco svelato cos’è il grigio che si forma attorno al tuorlo dell’uovo sodo.

Se invece vogliamo preparare un uovo sodo perfetto, ecco svelato il segreto per farlo in meno di 5 minuti e un trucchetto per ammorbidire il guscio davvero inaspettato.