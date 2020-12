Ecco svelato come semplificarsi la vita fissando sempre in alto una chat su WhatsApp 

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



WhatsApp è ormai il modo più veloce ed economico per mandare messaggi. Al giorno d’oggi sono pochissime le persone che non utilizzano questa applicazione per mantenersi in contatto con i propri cari.

Anche le persone più anziane, meno in linea con la tecnologia del nostro secolo, hanno imparato ad usare la maggior parte delle funzioni che WhatsApp propone. Anche loro infatti hanno detto addio ai semplici messaggi a pagamento.

Questa applicazione, ormai conosciuta da tutti e così semplice da utilizzare, presenta molte funzioni che però non tutti conoscono.

Piccoli problemi quotidiani

Ad esempio uno dei problemi che nasce utilizzando questa applicazione, è la difficile gestione delle conversazioni, dette chat, e degli innumerevoli messaggi inviati e ricevuti.

Essendo un modo pratico ma soprattutto economico per rimanere in contatto, nessuno si pone mai il problema del numero di messaggi che invia e riceve.

Quante volte ci siamo trovati nella situazione di dover ritrovare un messaggio importante che abbiamo ricevuto e non sappiamo dove mettere le mani per recuperarlo?

Quante volte, in un momento in cui siamo di fretta, non riusciamo a trovare subito la chat con la persona che ci interessa e spendiamo minuti preziosi a cercarla tra le altre?

Esistono molte funzioni che non conosciamo in grado di aiutarci a risolvere piccoli problemi quotidiani.

Perciò ad esempio ecco svelato come semplificarci la vita fissando sempre in alto una chat su WhatsApp.

Android o iOS

È importante dire che questa funzione può essere messa in atto in modo diverso a seconda che lo smartphone sia Android o iOS.

Per quanto riguarda gli iPhone, la procedura è molto semplice.

Basterà aprire l’applicazione sul proprio telefono e avendo difronte tutte le nostre chat, decidere quali di queste fissare sempre in alto. Per fare ciò sarà necessario porre il dito sulla chat che abbiamo scelto e scorrere da sinistra verso destra.

A questo punto apparirà la scritta “fissa”.

Sui telefoni Android la procedura è leggermente diversa ma anch’essa molto semplice. Basterà cliccare sulla chat presa in considerazione e tenere premuto. A questo punto in alto appariranno delle icone. Quella che ci interessa è quella della puntina. In questo modo sarà più semplice trovare la chat con la persona che più ci interessa e non dovremo più perdere minuti preziosi della nostra giornata. Ecco perciò svelato come semplificarci la vita fissando sempre in alto una chat su WhatsApp.