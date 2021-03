Quante volte si è cercato il metodo miracoloso per risparmiare moltissimi soldi senza fare fatica? Bisogna ammettere, però, che spendere denaro è più semplice che risparmiarlo. Senza un po’ di fatica mettere da parte qualcosa è molto difficile. Eppure, mettere da parte più di 1.000 euro senza fatica e rinunce è davvero possibile.

Tra i vari metodi che si trovano sul web uno, più di altri, potrebbe essere considerato veramente valido.

Si tratta di una vera e propria sfida della durata di 52 settimane. Nella versione originale questa challenge consiste nel risparmiare ogni settimana la cifra corrispondente alla settimana in cui ci si trova.

Ecco svelato come risparmiare più di 1.000 euro senza fatica e rinunce

La prima settimana si metterà da parte 1 euro e così via fino alla cinquantaduesima settimana.

Alla fine della sfida si saranno messi da parte circa 1.328 euro, un bel gruzzolo senza fatica.

Nel caso in cui si sia spaventati dagli ultimi versamenti è possibile cominciare la sfida a ritroso, dai 52 euro a scendere.

Versione alternativa

Nel caso in cui non si abbiano eccessive spese e ci si voglia, invece, mettere doppiamente in gioco sarà possibile organizzare la sfida in maniera leggermente diversa.

Invece di 1 euro la prima settimana se ne depositeranno 2 e così via.

Si tratta, semplicemente, di raddoppiare la cifra e a fine anno si avrà nel salvadanaio una somma pari a 2.756 euro.

E se si teme di non riuscire nell’impresa?

Nel caso in cui si tema di non riuscire nell’impresa nessun problema. Esiste un altro modo intelligente per mettere da parte denaro e risparmiare più di 1.000 euro senza fatica e rinunce.

Precisamente 1.456 euro in un anno senza neanche rendersene conto. Come funziona?

Bisognerà mettere da parte 1 euro al lunedì, 2 euro al martedì e così via fino ad arrivare ai 7 euro della domenica.

Si tratta, sicuramente, di un metodo meno difficoltoso rispetto a quello precedente ma che permetterà, comunque, di raggiungere grandi obiettivi.

Consigli

Si consiglia di sistemare il denaro utilizzando un piccolo salvadanaio difficile da aprire. Uno di quei salvadanai a maialino che necessitano di essere distrutti per essere aperti.

Questo disincentiverà chiunque a sottrarre il denaro dal suo interno.

Solitamente questo tipo di sfide si cominciano a inizio anno ma, in realtà, non importa. L’unica cosa che importa veramente è riuscire ad arrivare vittoriosi all’obiettivo finale.

Su Google è possibile scaricare la tabella che permetterà di orientarsi e di tenere a mente a che punto si è.

Se si è una famiglia, poi, sarebbe molto bello coinvolgere anche i bambini per insegnare loro l’arte del risparmio. Infatti, questa sfida è anche importante per creare l’abitudine al risparmio che a molti manca.

Ecco svelato, dunque, come risparmiare più di 1.000 euro senza fatica e rinunce: perchè non provare?