Succede più spesso di quanto vorremmo ammettere, purtroppo. Abbiamo appena acquistato la nostra preziosa cipria e distrattamente la facciamo cadere. Basta una sola piccola disattenzione ed ecco che si frantuma in mille piccoli pezzettini. Una delle cose più fastidiose che possano accadere con il make-up e che ci sembra impossibile da riparare. E invece è molto più facile di quel che si creda, basta solo avere un po’ di pazienza.

Il mondo della cosmetica è sempre in continua evoluzione. Nuovi prodotti dalle tante proprietà saltano fuori ogni stagione, promettendo effetti spettacolari. Ombretti in glitter, ciprie trasparenti, terre abbronzanti dall’effetto olografico. Tutti questi prodotti hanno in comune il formato, cioè quello di polvere compatta. Perfetto anche in viaggio e pratico per chi non vuole portarsi dietro troppi accessori. Ma per quanto siano comodi, sappiamo bene che si tratta di prodotti molto delicati.

In genere si consiglia di utilizzare l’alcol denaturato per ricompattare cipria e ombretti. Ma anche se l’alcol evapora velocemente, magari non ce la sentiamo proprio di utilizzarlo per un prodotto che poi andremo ad applicare sul viso. Quindi, ecco un’alternativa più delicata per la pelle.

Ecco svelato come ricostruire cipria e ombretto frantumati in poche e semplici mosse

Utilizziamo della carta forno come superficie per la nostra operazione. Prendiamo la cipria o l’ombretto rotto e riversiamolo sul foglio. Se qualche pezzo più grande resta attaccato al contenitore, aiutiamoci con una spatolina o un bastoncino per staccarlo.

Con l’aiuto di un cucchiaino rendiamo in polvere il prodotto. Attenzione a non lasciare nessun pezzettino più grande, così da ottenere l’effetto desiderato. Dopodiché pieghiamo in due il foglio e continuiamo a frantumare tutto aiutandoci con un oggetto solido. Va benissimo anche una bottiglia di vetro.

Trasferiamo la polvere in una ciotolina o un bicchiere. Ora è il momento di usare un liquido per creare una sorta di cemento da rimettere nella cialda. Non useremo l’alcol però, ma un olio delicato sulla pelle come quello di mandorla o Jojoba. In alternativa, magari in caso di allergia, si può usare la soluzione salina per le lenti a contatto.

Aiutandoci con una siringa senza ago preleviamo il liquido e poco alla volta aggiungiamolo alla polvere. Mescoliamo bene in modo da ottenere un composto compatto e cremoso. Avremo così la nostra cipria “cementificata”.

Assicuriamoci che la cialda sia ben pulita e trasferiamo il composto. Pressiamo molto bene con il cucchiaino in modo da eliminare tutta l’aria. Lasciamo asciugare bene per 3 o 4 giorni lasciando il contenitore aperto.

Ed ecco svelato come ricostruire cipria e ombretto frantumati in poche e semplici mosse. Quando il composto si sarà asciugato del tutto avremo la nostra cipria compatta ricostruita e pronta all’uso.

