Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Mai come in questo periodo gli italiani hanno deciso di cimentarsi in cucina per passare il tempo divertendosi. Moltissime ricette, tra cui insalata russa e vitello tonnato, prevedono l’utilizzo di maionese. Come si fa la maionese? E, soprattutto, come si può recuperare la maionese impazzita?

Ecco svelato come recuperare la maionese impazzita, i trucchi infallibili per salvare la maionese e la situazione.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La ricetta classica

Esistono diverse ricette, anche light, per preparare la maionese. Quella qui descritta è la classica.

Per preparare la maionese sarà necessario acquistare delle uova fresche. È importante che siano fresche per evitare rischi alla salute legati a batteri che si formano nelle uova più vecchie.

Quindi, dopo aver selezionato delle uova freschissime, bisognerà prepararsi a fare la maionese.

La maionese si prepara con olio, limone e tuorlo d’uovo. Il tuorlo viene utilizzato per il suo potere legante, contiene, infatti, delle molecole che riescono a legare olio e acqua.

Semplici regole

Per evitare sorprese nella preparazione della maionese bisognerà seguire alcune semplici regole:

a) i tuorli non dovranno essere appena estratti dal frigorifero. In questo caso avranno un potere emulsionante meno attivo che rischierà di non legare in maniera efficace gli elementi;

b) l’olio dovrà essere aggiunto a filo. È possibile farlo utilizzando un dito come dosatore sull’apertura della bottiglia d’olio. Importante ricordare che se non si rispetta questa regola la maionese non si formerà.

Ecco svelato come recuperare la maionese impazzita, i trucchi infallibili per salvare la maionese e la situazione

La maionese impazzirà quando si versa una dose eccessiva di olio troppo velocemente dimenticandosi di mescolare con vigore. Questo comporterà la separazione degli elementi e la maionese si presenterà liquida. Essendo liquida non monterà e la situazione risulterà decisamente irrecuperabile.

Ma non bisogna farsi prendere dal panico, esistono delle soluzioni per salvare la situazione.

Innanzitutto bisognerà prendere una ciotola e un tuorlo rigorosamente a temperatura ambiente. Dopo aver messo il tuorlo nella ciotola andrà sbattuto leggermente.

In seguito, bisognerà amalgamare al tuorlo la maionese impazzita. Questa operazione è da effettuare un cucchiaio per volta senza mai fermarsi.

Un altro trucco, svelato dagli esperti, è questo: prendere alcuni cucchiai della maionese, trasferirli in un’altra ciotola e, utilizzando una frusta, sbattere la maionese insieme a un pò di acqua o aceto.

Aggiungere il resto della maionese impazzita a cucchiaiate man mano che il composto si addensa.