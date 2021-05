Sempre di più stiamo prendendo consapevolezza degli innumerevoli benefici che le piante aromatiche apportano al corpo, alla mente e anche all’ambiente in cui viviamo. Non è inusuale che alcuni di noi si dilettino nella creazione di olii essenziali tra questi possiamo menzionare la lavanda, gli agrumi e tanti altri.

In verità, l’olio essenziale può essere anche a base di erbe aromatiche come quello al rosmarino, al prezzemolo, alla menta o al basilico.

Ecco svelato come fare da soli l’olio essenziale di questa comune pianta aromatica che tutti abbiamo in casa e che alcuni di noi coltivano.

Benefici dell’olio essenziale al basilico

Il basilico è molto utilizzato in cucina, questo come ben sappiamo è in grado di dare ai nostri piatti un gusto unico. Viene utilizzato anche come rimedio naturale contro gli spasmi e i dolori muscolari ed anche in caso di nausea risulta essere un ottimo alleato.

L’olio essenziale di basilico lo ricaviamo dalle sue foglie, e può essere anche consumato. A questo si attribuiscono importanti e interessanti proprietà benefiche per la salute del corpo ma anche per la bellezza. Tra queste proprietà possiamo dire che esso funge da digestivo. Inoltre, è uno stimolante per il sistema nervoso favorendo il rilassamento, contrastando così la stanchezza mentale. Oltre a queste proprietà, l’olio essenziale al basilico è anche decongestionante in caso di influenza ed è un ottimo repellente contro gli insetti.

Inoltre si rivela un ottimo alleato per la cura dei capelli e della pelle. Come possiamo notare l’olio essenziale al basilico risulta essere molto versatile.

Preparazione e conservazione dell’olio essenziale

Si può preparare l’olio essenziale con la tecnica a caldo che prevede l’utilizzo di foglie e fiori freschi a una cottura lenta a bagnomaria.

Per realizzare il nostro olio benefico abbiamo bisogno di 200 ml di olio di mandorla e 50 gr di foglie e fiori fresche di basilico.

Iniziamo col versare l’olio in una ciotola di vetro e riponiamo le foglie e i fiori freschi di basilico. Riempiamo poi una pentola, con almeno 3/4 d’acqua e posizioniamo poi la ciotola all’interno di questa. Lasciamo cuocere a bagnomaria per almeno 8 ore e a fuoco lento.

Trascorso questo tempo, lasciamo raffreddare il nostro composto e proseguiamo poi a filtrarlo con un filtro di stoffa. Premiamo bene le foglie così da ottenere il massimo del principio attivo.

Fatto ciò conserviamo l’olio essenziale al basilico in una bottiglia di vetro scuro, in un luogo fresco e asciutto.

