Quando si tratta del thè ci si trova di fronte a una bevanda iconica, diffusa ovunque nel mondo e non soltanto nel Regno Unito. Il thè viene consumato solitamente la mattina o nel tardo pomeriggio ma, spesso, la mancanza di tempo fa scalpitare di fronte all’acqua che bolle lentamente.

Per i cultori di questa bevanda l’unico modo corretto per fare scaldare l’acqua è l’utilizzo del bollitore o del pentolino sul fuoco.

Come fare se si ha bisogno di velocizzare la bollitura dell’acqua e non si possiede un bollitore? La scelta potrebbe ricadere sul forno a microonde.

Ecco svelato come fare bollire l’acqua del thè più velocemente

In molti sostengono che non bisognerebbe mai utilizzare il microonde per fare bollire l’acqua.

Si corre il rischio che solo gli strati più alti dell’acqua ne usciranno scaldati mentre quelli inferiori pioterebbero risultare tiepidi o freddi. Mentre sulla fiamma il liquido si scalderà dal basso verso l’alto permettendo di ottenere una temperatura uniforme nel microonde non accadrà.

Tuttavia, esistono dei trucchi per scaldare più velocemente l’acqua nel forno a microonde.

Per prima cosa bisognerà inserire la bustina del thè o le foglie in una tazza nella quale verrà versata dell’acqua. La raccomandazione è quella di non riempire completamente la tazza ma di versare solamente l’acqua necessaria per coprire la bustina o le foglie.

La tazza andrà messa a scaldare per trenta secondi nel microonde a potenza massima. Dopo averla tolta dal forno andrà coperta con un pezzo di carta per due minuti nel periodo di infusione.

Passato il tempo, rimuovere il tovagliolo ed estrarre la bustina di thè facendo attenzione a non scottarsi. A questo punto, bisognerà riempire la tazza fino all’orlo di acqua.

Se si preferisce un thè bollente, infilare nuovamente la tazza nel forno a microonde per un minuto a potenza elevata.

Ecco svelato come fare bollire l’acqua del thè velocemente.

Si ricorda, però, che per alcune tipologie di thè sarebbe bene raggiungere una temperatura precisa. Ad esempio, per il thè nero, la temperatura ottimale, per avere un sapore perfetto, sono i 100 gradi.

Avvertenza: attenzione alle graffette metalliche sulle bustine del thè, non bisognerebbe inserirle nel forno a microonde.

Per un thè nero perfetto si consiglia la lettura di questo articolo.