Una casa pulita e ordinata è una casa accogliente.

Nessuno vorrebbe vivere nella sporcizia e nel disordine, ma la vita stressante a volte prende il sopravvento. I mille impegni e le faccende quotidiane non ci permettono di dedicare alla nostra dimora l’importanza e le attenzioni che meriterebbe.

E quindi ecco che durante la settimana si formano pile di piatti sporchi, polvere ovunque, tende annerite e chi più ne ha più ne metta. Poi finalmente arriva il weekend, ma siamo così stanchi che non abbiamo alcuna voglia di cimentarci nelle faccende domestiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

E quindi come si esce da questa impasse? I più fortunati risponderanno con “chiamo la donna delle pulizie!”. Purtroppo, però, non tutti possono permettersi di pagare qualcuno che si occupi delle faccende domestiche. E quindi torniamo alla domanda iniziale. Forse una soluzione c’è ed è estremamente semplice da realizzare.

Ecco svelato come avere una casa sempre ordinata e pulita senza grandi sforzi

Il trucco sta nella costanza e nel lavoro di squadra. Vivere in famiglia significa anche aiutarsi reciprocamente e cooperare. Come accade nei rapporti tra coinquilini, che siano studenti o lavoratori fuori sede, anche tra familiari è giusto darsi delle regole.

Dedicare dieci minuti ad ogni pasto per sparecchiare e lavare i piatti, eviterà che nel fine settimana ci si ritrovi sommersi dalle stoviglie sporche. Allo stesso modo, passare la scopa dopo aver mangiato farà sì che non si formino strati di briciole miste a polvere. Per non parlare poi del letto da rifare: bastano tre minuti (contati!) per dare ordine ad una stanza e… alla propria testa!

Ordine e responsabilità

Stabilire di volta in volta chi dovrà dedicarsi ad una specifica attività (come quelle appena descritte) garantirà una casa dove niente è fuori posto.

Suddividere i compiti e sistemare ogni giorno, inoltre, non soltanto farà splendere l’appartamento, ma in più responsabilizzerà tutti, adulti e piccini.

Convivere è anche sapersi rispettare e abitare in un ambiente ordinato.

Ecco svelato come avere una casa sempre ordinata e pulita senza grandi sforzi: saranno sufficienti pochi minuti al giorno.