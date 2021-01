Nonostante la pandemia in pochi hanno rinunciato a festeggiare il Natale e il Capodanno con pranzi e cene abbondanti.

Con l’Epifania si salutano le festività con annesse cene, pranzi, panettoni e pandori e si apre il tempo dei buoni propositi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Uno tra i buoni propositi più diffusi è quello di dimagrire e sgonfiarsi. Il senso di gonfiore che pervade dopo aver mangiato troppo può diventare, infatti, insopportabile.

Tuttavia esistono dei trucchi per sgonfiare efficacemente e in poco tempo la pancia dopo aver mangiato troppo.

In ogni caso, non bisogna preoccuparsi eccessivamente del gonfiore post feste dal momento che è principalmente dovuto all’assunzione di alimenti salati ed elaborati.

Questi alimenti influiranno anche sull’aumentare della ritenzione idrica.

Ma come si può ridurre il senso di gonfiore della pancia accumulato durante le feste? Ecco svelati i semplici trucchi per sgonfiare la pancia efficacemente e in poco tempo.

Acqua

L’acqua sarà una grande alleata del post festività per alleviare il senso di gonfiore.

Si consiglia di bere almeno due litri di acqua al giorno, possibilmente acqua naturale. Dal momento che quella con gas porterebbe ad un aumento del gonfiore.

I due litri d’acqua dovranno essere spalmati nell’intero arco della giornata.

Alimentazione

Dopo essersi goduti il periodo natalizio con le sue abbuffate è opportuno tornare a una dieta sana. E puntare principalmente sulle verdure.

Gli alimenti sani, come le verdure, ricche di fibre e vitamine, aiutano a ridurre il senso di gonfiore addominale e la sensazione di pesantezza.

Tuttavia, non andranno eliminati i carboidrati dal momento che si tratta di elementi essenziali per una dieta equilibrata. Bisognerà semplicemente ridurli.

Allenamento

In questo periodo allenarsi sembra impossibile, tra le palestre chiuse, in seguito a disposizioni governative, e il freddo, uscire di casa si trasforma in un’impresa eroica.

Eppure, per ridurre il senso di gonfiore, sarebbe importantissimo uscire di casa per fare una passeggiata o allenarsi anche tra le mura domestiche.

Le passeggiate e l’allenamento possono aiutare a sentirsi più leggeri e sono un vero toccasana per l’organismo.

Bilancia

Non si ingrassa tra Natale e Capodanno più di quanto non si faccia tra Capodanno e Natale.

Questo più che un consiglio è un divieto. Vietato salire sulla bilancia.

Non pesarsi ossessivamente è il miglior modo per ottenere risultati duraturi senza impazzire.

Ecco svelati i semplici trucchi per sgonfiare la pancia efficacemente e in poco tempo.

Anche le tisane possono svolgere un ruolo importante nel combattere il gonfiore addominale, per approfondimenti si consiglia di leggere questo articolo.