Ecco svelati i segreti per non avere mai più i capelli che si spezzano

I capelli fragili, disidratati e che si spezzano sono il problema di (quasi) ogni donna.

Tra oli e maschere specifiche, si spendono sempre tantissimi soldi per avere una chioma da star. Purtroppo, in molti casi queste strategie si rivelano fallimentari e il risultato è soltanto quello di aver buttato quattrini su quattrini.

Le sedute dal parrucchiere appaiono come dei miracoli solo per pochi giorni se non addirittura per poche ore.

Senza considerare le ore da dedicarci. Chi ha il tempo di farsi la piega in casa due o più volte alla settimana? Impossibile!

Ed ecco che il risultato di un normale lavaggio di capelli sembra lo stesso di un leoncino asciugatosi al sole.

Cosa c’è che non va?

Abbiamo fatto lo shampoo, applicato il balsamo e magari anche l’olio senza risciacquo. Abbiamo pettinato i capelli ancora bagnati per evitare la formazione dei nodi e li abbiamo asciugati col phon. Cosa c’è che non va in questi passaggi apparentemente corretti e innocui?

L’elemento di troppo qui è la spazzola o il pettine che sia. Proprio quello che si considera l’amico più fidato per avere un’acconciatura perfetta e ordinata.

Pettinare i capelli è il principale motivo per cui si spezzano. È evidente che non si può pensare di non pettinarli più, ma è giusto farlo seguendo alcuni accorgimenti. Intanto, evitare di spazzolarli troppo. Che siano bagnati o asciutti poco cambia: si spezzeranno ugualmente.

Ecco svelati i segreti i segreti per non avere mai più i capelli che si spezzano: 1) Il pettine da utilizzare

Quando i capelli sono umidi è preferibile utilizzare un pettine a punta larga, normalmente usato per le chiome ricce. Tuttavia, è ottimo anche per quelle lisce, nonostante richieda qualche minuto in più rispetto alle classiche spazzole a denti larghi o stretti.

2) Gli elastici

Gli elastici sono da evitare il più possibile. Capita che i capelli si spezzino non alle punte, ma vicino alla radice ed in prossimità della fronte. Ci si è mai chiesti perché? La risposta è “a causa della coda di cavallo”. Tra l’altro, più sono piccoli, più gli elastici sono nemici delle nostre chiome.

Ecco svelati i segreti per non avere mai più i capelli che si spezzano, mettiamoli in pratica oggi stesso per avere un fantastico hair styling.