Ecco svelati i segreti per comprare del buon vino spendendo meno di 10 euro

Alcune volte ci si ritrova all’ultimo a dover acquistare del vino per una cena tra amici o per un’occasione importante. In questi momenti si è divisi tra la voglia di fare bella figura con amici o parenti e la necessità di non spendere troppi soldi. Come orientarsi tra le bottiglie di vino? È possibile portarsi a casa un buon vino senza spendere dei capitali?

La risposta è positiva, con un pò di attenzione è possibile acquistare del vino discreto pur senza investire dei patrimoni. È, ovviamente, importante essere consapevoli del fatto che con pochi euro non si acquisterà il vino migliore sul mercato.

Ecco svelati, dunque, i segreti per comprare del buon vino spendendo meno di 10 euro.

Prezzi troppo bassi

Per prima cosa bisognerebbe evitare di soffermarsi sui vino dal costo inferiore ai 5 euro. Sicuramente un costo così basso andrà ad inficiare la qualità del vino.

I costi di produzione, di confezionamento e, in generale, i costi fissi dovranno essere in ogni caso coperti e la qualità del vino ne risentirà.

Il produttore e il km zero

Quando si osserva una bottiglia di vino bisognerebbe cercare di capire da chi è prodotto. Meglio ancora sarebbe leggere il nome dell’azienda.

Sarà, poi, importante prediligere il vino a km zero. Quelle realtà locali indipendenti e, spesso, meno famose, che possono permettersi di produrre buon vino a prezzo inferiore. Dare una possibilità ai vini meno conosciuti scartando i nomi blasonati sarà un buon modo per trovare del buon vino a prezzo ridotto.

La consapevolezza prima di tutto: acquistare una bottiglia di buon Barolo a 10 euro è impossibile nonostante alcuni supermercati ce le presentino a basso costo. Ad essere sacrificata sarà la qualità del vino.

Le cantine

Chi ama il vino si sarà recato, almeno una volta nella vita, ad acquistarne grandi quantità direttamente nelle cantine. In Piemonte, ad esempio, la gita nelle Langhe per acquistare del vino è d’obbligo quasi ogni anno. Questo permette di acquistare dell’ottimo vino direttamente dal produttore ad un prezzo inferiore rispetto all’enoteca o alla grande distribuzione.

La confezione

“L’abito non fa il monaco” ma la confezione del vino ne rispecchia il contenuto. Prima di acquistare bisognerebbe fare attenzione ai dettagli, anche ai più piccoli.

Un esempio è dato dalla rientranza sotto alla bottiglia in cui si inserisce il pollice, se è molto profonda molto probabilmente anche il vino sarà buono.

Ecco, quindi, svelati i segreti per comprare del buon vino spendendo meno di 10 euro.