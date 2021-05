Ecco svelati i metodi infallibili per evitare che in estate i capelli si brucino a contatto con il sole e con la salsedine

In estate i capelli tendono a rovinarsi, soprattutto quelli tinti. Infatti, allo stress da tintura si aggiunge quello dovuto al mare e al sole. Quinti, terminata l’estate ci troviamo a dover tagliare i capelli anche se non ci va. Sicchè, in quest’articolo, noi di Proiezioni di Borsa, sveleremo i metodi infallibili per evitare che in estate i capelli si brucino a contatto con il sole e con la salsedine. Ricorriamo, dunque, a dei consigli pratici molto semplici da seguire. Anzitutto, strano ma vero, occorre scegliere lo shampoo giusto. L’ideale sarebbe utilizzarne uno il più possibile naturale, senza parabeni e altri fattori aggressivi. La frequenza degli shampi non è, invece, un problema, anzi conviene lavarli subito dopo mare e piscina. Il tutto, per eliminare cloro e salsedine.

Quali prodotti utilizzare

Il secondo punto consiste nel nutrire i capelli costantemente. A tal fine, conviene utilizzare una maschera o un balsamo, dopo il lavaggio. Per chi ha i capelli lunghi è da preferire il balsamo. La ragione è che esso forma una cuticola protettiva intorno ai fusti dei capelli. In tal modo, li protegge meglio dai danni esterni sia meccanici che naturali. Si pensi, appunto, al sole e alla salsedine.

Come trattare i capelli

Tra i metodi infallibili da svelare in questa sede per evitare che in estate i capelli si brucino a contatto con il sole e con la salsedine, vi è l’asciugatura. Infatti, meglio evitare le temperature troppo elevate del phon, asciugando i capelli all’aria aperta. Lo stesso dicasi per le piastre di ogni tipo che bruciano ed inaridiscono irrimediabilmente i capelli. Se, tuttavia, è sera e per asciugare, è indispensabile il phon, utilizziamo una protezione. Si pensi a sieri e oli che attutiscono il trauma delle temperature. In particolare, su capelli asciutti è consigliabile l’olio che nutre le punte e sigilla le cuticole. Sui capelli bagnati, invece, è preferibile optare per prodotti cremosi e non oleosi.