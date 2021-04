Su come fare il caffè della moka buono, ci sono un’infinità di teorie.

Gli appassionati che vorrebbero sempre un caffè eccellente, anche a casa, avranno senz’altro sperimentato chissà quanti metodi.

Premettendo che per fare un buon caffè ci vuole del buon caffè macinato e un’ottima macchinetta, ecco svelati i 4 trucchi infallibili per un caffè della moka fenomenale e gustoso.

1 – Livello dell’acqua

L’acqua non deve assolutamente oltrepassare la valvola che si trova all’interno della caldaia della moka. È posizionata su una parete, piuttosto in alto.

Quello è il segno che indica il livello massimo dell’acqua.

Se si sta di poco sotto alla vite, il caffè verrà ancora più denso.

2 – Cupola di caffè macinato

Quando si mette il caffè macinato nel filtro, non va assolutamente schiacciato o pressato.

Bisogna invece creare un piccolo cupola che sporga di un po’.

Prendendo ad esempio una moka per due, quando il filtro è pieno, si consiglia di aggiungere due cucchiaini di caffè. Questo per rendere l’idea di quanto caffè macinato occorra per fare un buon caffè.

3 – Pezzettino di carta

Ecco il terzo prezioso trucchetto.

Quando la moka è pronta per essere messa sul fornello, si deve prendere un pezzetto di carta, arrotolarlo e metterlo a chiusura del beccuccio della moka.

Questo farà in modo che gli aromi del caffè restino all’interno del raccoglitore e non vadano dispersi.

4 – Mescolare

Il quarto suggerimento può sembrare poco utile, ma invece è il più importante.

Prima di servire il caffè, è fondamentale mescolarlo con un cucchiaino all’interno del raccoglitore. Questo farà sì che il caffè passato per primo, più forte e denso, vada a mescolarsi con il liquido che è uscito per ultimo, meno denso e più acquoso.

Questo passaggio è immancabile se si vuole bere un ottimo caffè, altrimenti tutti gli altri suggerimenti sono inutili.

Detto ciò, preparare uno speciale caffè anche a casa è possibile, perché ecco svelati i 4 trucchi infallibili per un caffè della moka fenomenale. Basterà tenere a mente questi semplici consigli.