Per certe persone portare le unghie lunghe è necessario.

Ad esempio, chi suona la chitarra classica o altri strumenti che richiedono questa accortezza.

Ci sono poi le donne che amano portare le unghie lunghe, per motivi estetici.

Dunque, in questi casi averne una certa cura è ancora più importante.

Perciò, ecco svelati i 2 modi infallibili per rendere più forti le unghie, per chi ha bisogno di averle resistenti e lucide.

1 – Cura dell’alimentazione

Il nostro benessere è dovuto in gran parte a ciò che si mangia.

Per avere cura delle proprie unghie e renderle più resistenti, si deve assumere molto calcio e molta vitamina A.

Dunque ecco svelato il primo trucco: mangiare cibi ricchi di queste sostanze.

Il calcio abbonda nel latte, nelle mandorle e nei semi di sesamo, ad esempio.

La vitamina A è contenuta in alta percentuale nelle uova, nel latte, ma anche in molti frutti e svariate verdure, come albicocche, anguria, pomodori e carote.

Unica accortezza è quella di non cuocere troppo gli alimenti ricchi di vitamina A, perché con la cottura tende a deperirsi. Quindi, quando possibile, meglio non cuocerli.

Detto ciò, per avere unghie forti, occhio alla dieta.

2- Rimedi naturali

Tralasciando i prodotti cosmetici, ci sono un sacco di rimedi naturali e trucchetti a basso costo, molto pratici.

Il più immediato è utilizzare l’olio extravergine d’oliva.

Il procedimento è questo: oliare abbondantemente le unghie prima di coricarsi e poi indossare dei guanti di cotone.

Farlo tutte le sere per una settimana. Il risultato lascerà davvero stupiti.

Altrimenti si possono trovare una miriade di altre soluzioni 100% naturali, il web è pieno di consigli del genere.

Il suggerimento fondamentale, comunque, è quello di non utilizzare troppo i prodotti cosmetici classici. L’uso prolungato non fa assolutamente bene.

