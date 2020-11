Ogni posto nel mondo ha la propria cultura. Ma il bello della globalizzazione è avere la possibilità di attingere dalle tradizioni di diversi luoghi, traendone diversi insegnamenti. Infatti, guardare lo stile di vita di altri Paesi e cercare di carpirne gli aspetti positivi, gioverebbe a chiunque. Come in questo caso: ecco svelati gli incredibili segreti di bellezza delle donne giapponesi per rimanere in forma e giovani anche in età avanzata. Provarli potrebbe lasciare tutti di stucco!

L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale

L’alimentazione, in questo caso, è importantissima. Infatti, la dieta delle donne giapponesi, principalmente a base di pesce, le aiuta a rimanere giovani e in forma. Anche il wasabi fa la sua parte: questa salsa famosissima contiene infinite sostanze nutritive che ringiovaniscono la pelle. Inoltre, le donne giapponesi sono contro le abbuffate. Le porzioni che mangiano sono sempre modiche, e non tendono mai all’esagerazione. Inoltre, si prendono molto tempo per mangiare, spesso accompagnando il tutto con del tè verde. Non consumano mai cibo in viaggio, ma preferiscono consumare una pietanza con calma, in modo da essere sazie senza grandi quantità di cibo. In più, evitano cibi fritti o grassi, cucinando per lo più alla griglia o al vapore.

Le lunghe camminate possono aiutare

Le donne giapponesi si prendono cura della propria linea anche al di là dell’alimentazione. Le lunghe camminate, infatti, fanno parte della loro routine quotidiana. La maggior parte di loro preferisce camminare per spostarsi, piuttosto che utilizzare mezzi pubblici o privati. In questo modo, si mantengono costantemente attive.

Meditare fa sparire l’ansia e fa apparire la pelle più luminosa

La meditazione, nella cultura giapponese, è fondamentale. E questo rituale, che allontana ansia e stress, permette alle donne giapponesi di essere molto spesso rilassate. Questo stato d’animo si riflette anche sul viso, che presenta una pelle luminosa e liscia. Inoltre, tutte le giapponesi si prendono cura della propria pelle con massaggi e oli idratanti.

Dunque, ecco svelati gli incredibili segreti di bellezza delle donne giapponesi per rimanere in forma e giovani anche in età avanzata. Perché non provarli?

