Le uova sono le protagoniste assolute di moltissime ricette ma come si fa a riconoscere quando un uovo è fresco? L’importanza di capire se l’uovo che si sta per utilizzare è recente o meno risulta di fondamentale importanza quando la ricetta ne prevede l’utilizzo crudo. Quando un uovo non è fresco potrebbe portare con sé dei batteri, come la salmonella, dannosi per la salute umana.

Ecco svelati dei veloci e semplici trucchi per riconoscere le uova fresche.

Cosa dice il legislatore

Il legislatore ha previsto che le uova abbiano una durata massima di 28 giorni dal giorno della deposizione. Anche se la previsione legislativa fissa la scadenza delle uova a 28 giorni si consiglia di consumarle entro 15 giorni.

Nel caso in cui nel frigorifero si fossero accumulate uova con più di 15 giorni sarebbe meglio utilizzarle per ricette che ne prevedano l’utilizzo previa cottura. Viene sconsigliato, infatti, l’uso di uova non extra fresche per preparare maionese, creme o, in generale, piatti che prevedano la loro lavorazione crude.

Esistono in commercio delle uova definite extra fresche, raccolte e confezionate quotidianamente. Queste uova hanno una scadenza ridotta a 7 giorni dalla deposizione.

Un altro accorgimento che andrebbe preso per una corretta conservazione delle uova è il riporle in frigorifero subito dopo averle acquistate. Questo, anche se al supermercato le uova vengono conservate fuori dal frigorifero.

In molti sconsigliano di lavare le uova prima di utilizzarle. Sarebbe preferibile pulirle con un pezzo di carta umido ma mai metterle sotto l’acqua corrente. Questo potrebbe danneggiarle.

Come riconoscere le uova fresche

Il primo trucco è quello di immergere l’uovo in un bicchiere d’acqua insieme a un pò di sale. La reazione dell’uovo nell’acqua potrebbe essere di tre tipi.

Se è fresco affonderà. In questo caso potrà essere utilizzato anche crudo. Se si utilizza un uovo di dieci, quindici giorni resterà a mezz’acqua. Questo significa che non potrà essere utilizzato crudo ma sarà perfetto per una frittata o altre ricette. Se l’uovo in questione ha circa un mese tenderà a galleggiare, l’unica cosa giusta da fare sarà buttarlo.

Il secondo trucco consiste nel rompere l’uovo in un contenitore. Se il tuorlo risulterà perfettamente tondeggiante e legato all’albume ne sarà dimostrata la freschezza. In caso contrario, se l’albume dovesse presentarsi acquoso, l’uovo dovrà essere utilizzato solamente previa cottura.

Il terzo trucco è consigliato solo a coloro che hanno una certa dimestichezza in cucina. Consiste nel porre controluce l’uovo per osservare la camera d’aria. La camera d’aria è una membrana sottile che ha il compito di proteggere l’embrione. Man mano che passa in tempo questa membrana si allargherà cominciando ad assorbire aria. Se la camera d’aria si presentasse dilatata l’uovo è da buttare.

Ecco, quindi, svelati dei veloci e semplici trucchi per riconoscere le uova fresche.