L’esempio pratico che si può guadagnare senza lavorare (o quasi) ce lo hanno fornito i migliaia di youtuber in giro per il Mondo. Si tratta di persone che fanno video su attività evidentemente interessanti per la generalità delle persone.

Essi si limitano, ad esempio, a riprendere una cena, oppure si riprendono mentre ballano, si truccano, preparano una torta. Insomma: gente che si riprende, svolgendo una qualsiasi banale attività della vita quotidiana e che guadagna grazie a questo. Il tutto, semplicemente, accumulando visualizzazioni su YouTube.

Questo lavoro, tuttavia, dopo le prime grandi manifestazioni di interesse, è andato via via inflazionandosi. Pertanto, mentre i primi youtuber hanno riscosso un certo successo, guadagnando laute somme, i loro seguaci non hanno avuto la stessa fortuna.

Dunque, ecco svelati dei modi intelligenti per guadagnare senza lavorare e senza avere competenze specifiche.

La rivelazione di Morimoto

A fronte dell’inflazionarsi dell’attività dei cc.dd. gamer, Morimoto, un giapponese di 36 anni, ha lanciato una provocazione. Egli ha dimostrato ai suoi follower come sia possibile guadagnare senza lavorare.

L’obiettivo, sarebbe conseguibile in maniera molto semplice. Basta solo recepire le esigenze comuni di migliaia di persone, affannate dalle difficoltà della vita quotidiana.

Si pensi alla difficoltà di fare una fila per un biglietto o ad andare a prendere il proprio figlio a scuola. Oppure, ancora, si pensi alla necessità di avere compagnia per un film, una birra, un ricevimento, una partita, ecc. In questo modo, sarà possibile guadagnare “senza lavorare”.

Tutto ciò semplicemente sostituendo o affiancando le persone in attività che non riescono a svolgere da sole o per le quali hanno bisogno di aiuto o accompagnamento.

In definitiva, sulla scorta della provocazione del youtuber cosa possiamo concludere? Semplicemente che chi ha ingegno e voglia di fare può inventarsi lavori che rispondano ad esigenze della collettività. Quindi, in parole povere: fornire dei servizi alle persone, in qualsiasi modo possibile.

Dunque, fare l’amico o l’accompagnatore in affitto o ancora fare la fila o una commissione al posto degli altri. Tra le idee possibili vi è anche quella di acquistare prodotti a prezzi scontati per poi rivenderli o venderne di usati.

Si tratta di attività perfettamente lecite, che possono essere anche dichiarate al Fisco, in base alla dinamica che le caratterizza. Tali attività, quindi, possono essere svolte in maniera perfettamente regolare, come una qualsiasi altra fonte di reddito.

