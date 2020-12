Le piante grasse sono tra le piante più diffuse all’interno degli appartamenti degli italiani. Questo tipo di piante, solitamente originarie di zone calde del mondo, si adattano bene a vivere in casa ma sono spesso restie a fiorire. Eppure, nel loro ambiente naturale, offrono delle fioriture magnifiche e abbondanti.

Le piante grasse, abituate ad ambienti ostili, tendono a risparmiare ogni goccia di acqua come riserva per sopravvivere. Nonostante questo, la produzione di fiori e semi sarà necessaria per la sopravvivenza della specie.

Ecco svelati alcuni segreti per fare fiorire le piante grasse in appartamento

Ogni pianta grassa è, però, fatta a suo modo e fiorirà solamente in determinati casi. Ad esempio, le piante di grossa taglia richiederanno anche decenni per la prima fioritura. Mentre quelle più piccole fioriranno più semplicemente.

Fare fiorire le piante grasse è un’operazione tutt’altro che semplice. Dal momento che anche piante grasse sanissime potrebbero non fiorire mai.

Tuttavia, altre potrebbero fiorire ogni anno, se tenute in condizioni climatiche favorevoli. Per permettere loro di fiorire bisognerà avere alcune accortezze. Così da metterle in condizioni favorevoli alla fioritura: nutrite, illuminate, idratate.

Condizioni per agevolare la fioritura

Innanzitutto, è fondamentale conoscere la propria pianta e il suo specifico periodo di fioritura per prepararla adeguatamente all’evento.

Questo può essere fatto anche utilizzando concimi specifici a bassa quantità di azoto.

Le piante, poi, dovrebbero essere poste in zone particolarmente luminose della casa e annaffiate per evitare che entrino in sofferenza. Le condizioni climatiche sono fondamentali per favorire la fioritura delle piante grasse ma bisogna tenere conto di un fattore fondamentale.

Le piante in appartamento vivono in condizioni climatiche stabili, senza un ciclo stagionale corretto sarà difficile farle fiorire. Un esempio sono le succulente che, in natura, durante il riposo invernale, sopportano tranquillamente temperature rigide.

Queste piante grasse che hanno subito shock da freddo tenderanno a fiorire per perpetuare la specie.

Se si opta per tenerle all’esterno non dovranno essere annaffiate in tutto il periodo invernale. Bisognerà ricominciare ad annaffiare con l’arrivo della primavera. Mentre durante l’estate dovranno essere spostate al caldo.

Attenzione, però, le piante grasse non sopportano la luce diretta del sole in estate. Il rischio è quello di rovinarle irrimediabilmente.

Ecco svelati alcuni segreti per fare fiorire le piante grasse in appartamento. Si consiglia la lettura di questo articolo per salvaguardare le piante grasse dal freddo.