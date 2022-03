Il tappeto è uno dei componenti di arredo più diffusi all’interno delle nostre case. Ce ne sono di varie forme, dimensioni e colori e possono abbellire la zona giorno, la cucina, la camera da letto o il bagno. Ma di solito soprattutto in salotto o in camera, se c’è lo spazio sufficiente, se ne trovano di grandi dimensioni. Oltre ai classici tappeti persiani, vanno molto di moda anche i modelli a pelo lungo o detti anche “shaggy”, termine che deriva dall’inglese e che significa arruffato. Soprattutto nella zona notte, questo tipo di tappeto conferisce all’ambiente un aspetto più accogliente e morbido. Proprio per questa loro particolarità, i tappeti a pelo lungo, necessitano di una cura particolare. Sia per eliminare lo sporco in eccesso che potrebbero accumulare, sia per preservarne il più possibile il loro bell’aspetto.

Per quanto riguarda i tappeti piccoli o di medie dimensioni la procedura più indicata è sicuramente quella di lasciarli in ammollo in un recipiente pieno di acqua, ammoniaca e sapone delicato. Una volta trascorso il tempo, strizzarli e metterli ad asciugare. Ma dato che con un tappeto di grandi dimensioni questo non sarebbe possibile, andiamo a vedere come fare.

Ecco svelati 2 semplici modi per lavare un tappeto grande a pelo lungo senza troppa fatica

La scelta di quale metodo vorremo utilizzare, dipenderà molto dall’entità dello sporco presente sul nostro tappeto a pelo lungo. Se si tratta solo di dargli una spolverata e rinfrescarlo un po’ per renderlo più profumato, procederemo con la pulizia ad acqua, altrimenti utilizzeremo il metodo a secco.

La pulizia ad acqua

Per utilizzare questo primo metodo, ci basterà riempire un secchio con dell’acqua a cui andremo ad aggiungere qualche goccia di ammoniaca e del detergente delicato. Bagneremo al suo interno una scopa a setole dure e la passeremo sul tappeto avanti e indietro, facendo attenzione a non danneggiare il pelo. Una volta terminato questo passaggio, faremo un’altra passata ma solo con acqua limpida e ripasseremo tutta la superficie per sciacquarla. A questo punto potremo mettere il nostro tappeto ad asciugare, l’importante è che non prenda il sole diretto.

Il metodo a secco

Anche se è un po’ più faticoso rispetto a quello ad acqua, sarà più efficace in caso di macchie e anche più sicuro per quanto riguarda la tutela delle fibre del tappeto. Innanzitutto spolveriamo molto bene il pelo passandolo con la scopa a setole dure. Meglio se facciamo questa operazione all’aria aperta o comunque aprendo le finestre. Spargiamo poi sulla superficie dell’intero tappeto alcuni cucchiai di bicarbonato, abbondando un po’ nella zona della macchia. Lasciamo che il bicarbonato faccia la sua azione per qualche ora. Una volta trascorso il tempo, con una scopa morbida andiamo ad eliminare tutti i residui. Se si ha la possibilità, la cosa migliore sarebbe appenderlo ad un filo del bucato e batterlo con un battipanni.

Ed ecco svelati, quindi, 2 semplici modi per lavare un tappeto grande a pelo lungo, e ora non ci resta che camminarci sopra a piedi nudi per goderci tutta la sua morbidezza.