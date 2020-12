Ecco svelate le tre razze di cane più silenziose e adatte per un condominio

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco svelte le tre razze di cane più silenziose e adatte per un condominio. Avere in casa un cane, o un gatto, vuol dire molto di più che ospitare un animale domestico. Per condividere l’abitazione con un amico a quattro zampe si deve essere in grado di fare dei sacrifici e di adattarsi alle esigenze dell’animale. D’altro canto, l’amore e l’affetto che si riceve indietro è inestimabile e ripaga totalmente le privazioni. Per costruire un rapporto sano e duraturo con il proprio animale è necessario dunque conoscere le sue caratteristiche. Facendo parte di una specie diverse avrà dei bisogni molto differenti dai nostri. Inoltre cose che a noi non disturbano, all’animale potrebbero dare terribilmente fastidio.

Il problema dei vicini

I cani in particolare sono animali molto sensibili. Dal non sopportare un determinato rumore al tollerare solo un cibo particolare, le attenzioni che richiedono non sono poche. È importante inoltre aggiungere che sebbene ogni esemplare sia diverso, un ruolo fondamentale lo gioca la razza. Esistono infatti tantissime razze canine, ognuna delle quali presenta una specifica caratteristica. Dalla razza che non perde il pelo a quella che rimane di dimensioni ridotte, la lista è lunga. A tal proposito, tra poco sveleremo le tre razze che non causeranno mai problemi con il vicinato.

Si perché, soprattutto quando si vive in un condominio, avere un cane potrebbe comportare non pochi problemi. Alle volte alcuni esemplari possono essere molto rumorosi, e i vicini di certo non apprezzano l’abbaio continuo. Ci sono delle cose che si possono fare per evitare che fido abbai, ma non funzioneranno mai del tutto. Abbaiare molto è infatti parte del suo carattere, che è proprio della razza di cui fa parte. Vediamo dunque come risolvere il problema alla radice, scegliendo di adottare un amico a quattro zampe che, per indole, non sia rumoroso. Infatti ecco svelate le tre razze di cane più silenziose e adatte per un condominio.

Le tre taglie

Oggi dunque presentiamo le tre razze meno rumorose secondo gli esperti. Non conoscendo la dimensione del cane che si sta cercando, sveliamo tre cani di diversa stazza. Per la taglia piccola, una razza molto docile e che abbaia molto poco è quella del bulldog francese. Questo cane è infatti noto per essere rispettoso e tranquillo. Nel caso si sia alla ricerca di un cane di taglia media invece, consigliamo l’husky. Questo cane di origine siberiana è ideale per chi cerca la compagnia tranquilla e silenziosa di un amico a quattro zampe.

Infine per la taglia grande, la razza meno rumorosa è senza dubbio quella dell’alano. Anche se in molti lo considerano un cane chiassoso e ingombrante, è totalmente l’opposto. Se non ci si fa ingannare dalla dimensione infatti, si scoprirà un carattere nobile e gentile, tutto tranne che chiassoso. Dunque ecco svelate le tre razze di cane più silenziose e adatte per un condominio.