Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco svelate le tre razze di cane che restano piccole e che non perdono mai il pelo. Chiunque abbia la fortuna di vivere con un amico a quattro zampe sa quanto un’esperienza del genere sia in grado di cambiare la vita. Le cose che si imparano dal proprio animale sono infinite e, soprattutto, introvabili altrove. Proprio per questo sono tantissimi gli italiani ad avere in casa un animale domestico. Tra questi, una buona percentuale ha deciso di prendere un cane.

Il problema della pulizia

Sebbene i benefici siano tanti, è giusto sottolineare come non sia tutto rose e fiori. Avere un cane in casa vuol dire anche essere pronti a fare dei sacrifici. Inoltre si tratta di animali che, anche se ora sono abituati a vivere in appartamento, sono a tutti gli effetti selvatici. In quanto tali mantengono gli atteggiamenti che di solito attuano in natura, e questo può avere delle conseguenze. Infatti una cosa a cui si deve rinunciare velocemente una volta che si prende un cane, è mantenere la casa perfettamente pulita e in ordine.

Bisognerà infatti trovare un compromesso nel cercare di pulire il più possibile, ma accettando comunque le conseguenze del fatto che fido viva in casa nostra. Esistono però alcune razze che tendono a non perdere pelo e, di conseguenza, a non sporcare l’abitazione. Inoltre alcune di queste sono anche razze che non crescono in dimensione, e che dunque si adattano perfettamente alla vita di appartamento. Dunque ecco svelate le tre razze di cane che restano piccole e che non perdono mai il pelo.

Piccoli e ordinati: i cani che restano piccoli e non perdono mai il pelo

Per quanto siano in molti a voler ospitare un cane, non tutti hanno la stessa quantità di tempo libero. Infatti tanti sono alla ricerca dell’esperienza magnifica che ospitare un cane regala, ma senza dover perdere troppo tempo nella pulizia dell’abitazione. A tal proposito, in questo articolo consigliamo tre razze che, oltre a non occupare troppo spazio in casa grazie alla dimensione ridotta, non perdono pelo. Le tre razze in questione sono il Barboncino Toy, lo Shih Tsu, e l’Airedale Terrier.

Queste razze, che vengono rispettivamente dalla Francia, dalla Cina e dall’Inghilterra, sono ottime per chi non possiede una casa grande e spaziosa. Questi cani infatti non solo non arrivano otre i trenta centimetri di dimensione, ma non perdono il pelo. Nel caso si soffra di allergie al pelo del cane, o non si possa lottare quotidianamente con batuffoli per casa, queste sono le razze giuste. L’esperienza di vivere la propria vita con un animale è troppo importante per privarsene. Trovare dei compromessi come questo rappresenta la chiave per non farlo. Dunque ecco svelate le tre razze di cane che restano piccole e che non perdono mai il pelo.