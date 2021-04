I gatti sono degli animali bellissimi e che piacciono a tutti. Però non è così semplice sceglierne uno, soprattutto se si hanno delle necessità particolari. Ad esempio, una casa piccola, oppure dei bambini.

Di gatti carini ce ne sono tanti. Ad esempio, in questo articolo consigliamo il più piccolo del mondo, che è davvero bellissimo. Ma se si ha una famiglia, non è solo la dimensione la cosa importante. Ci sono caratteristiche ben precise che il nostro amico a quattro zampe deve rispettare. Ecco svelate le razze di gatto perfette per chi ha dei bambini.

Le caratteristiche fondamentali

Un micio che vada bene per tutta la famiglia deve essere fedele e mansueto. Questi sono tratti, soprattutto la fedeltà, che tendiamo ad associare ai cani. Ed in effetti, spesso chi ha figli prende un bel cagnone. Tuttavia, non preoccupiamoci, se preferiamo i gatti abbiamo comunque l’imbarazzo della scelta.

Uno dei più consigliati è ad esempio il British shorthair. Tranquillo, mai aggressivo, non darà problemi qualunque cosa succeda. Anche i siamesi sono un’ottima scelta, per le stesse ragioni dello shorthair. Ma con un appunto: i siamesi amano di più essere al centro dell’attenzione. Quindi assicuriamoci di dar loro un po’ di corda ogni tanto.

Consigli originali

Non limitiamoci però a scegliere i nostri amici a quattro zampe sulla base di quanto sono mansueti. Esiste un’altra caratteristica che può fare al caso nostro, ovvero la tendenza a stare fuori. Già, perché un gatto che è sempre all’aperto, e che ama esplorare ogni anfratto del giardino, può essere ottimo per i bambini. Essi infatti lo seguiranno, e così passeranno lunghe giornate di gioco all’aria aperta.

Una razza che risponde a questa caratteristica è l’abissino, dal temperamento da esploratore. Ma forse il migliore di tutti è il gatto delle foreste norvegesi. Esso non solo ama uscire all’aperto ed arrampicarsi dappertutto, ma è anche molto fedele. Quindi sia in casa che fuori è un ottimo compagno di vita.

Ecco svelate le razze di gatto perfette per chi ha dei bambini. Non dobbiamo per forza prendere un cane se abbiamo una famiglia. Se siamo tipi da felini, questi fanno proprio al caso nostro.