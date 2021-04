La cura e il benessere del corpo dovrebbe essere una pratica introdotta sin da quando si è adolescenti. Il nostro corpo riesce a mostra benessere non solo tramite ad un alimentazione equilibrata ma anche tramite una buona cura del corpo.

Per questo motivo esistono in commercio molti prodotti adatti a tutti i tipi di pelle, che questa sia secca, grassa o mista poco importa.

Accanto ai prodotti cosmetici già pronti si stanno diffondendo anche metodi naturali ed economici che abbiamo già suggerito in vari articoli.

La cura del viso è sempre importante specialmente per l’età che avanza, infatti i segni delle rughe possono essere contrastate anch’esse tramite rimedi naturali. In un articolo precedente abbiamo introdotto l’utilizzo di un olio è utile per capelli, ed è anche per la cura della pelle e del viso.

Ecco svelate le due maschere anti-età a base di un olio incredibilmente prodigioso

Per avere un aspetto giovane e luminoso è buona abitudine avere una buona beauty routine, una corretta alimentazione e consumare il giusto quantitativo di acqua.

Oltre a tutti questi piccoli accorgimenti, buona prassi è utilizzare le maschere per il viso che nutrono ed idratano la pelle più a fondo.

Una maschera anti-età efficace può essere composta da burro di karitè e olio di rosa mosqueta, questo è incredibilmente prodigioso poiché agisce sulle rughe.

Entrambi gli ingredienti agiscono sulla pelle idratandola e rendendola più elastica, creiamo il composto e lasciamolo in posa sul nostro viso per almeno venti minuti.

Laviamo poi il nostro viso con acqua tiepida abbondante ed applichiamo successivamente i nostri prodotti abituali.

Un’altra maschera anti-età che consigliamo è a base di argilla bianca, succo di papaia, yogurt bianco ed olio essenziale di rosa mosqueta.

Ogni ingrediente ha un’azione specifica: l’argilla bianca per le tossine, il succo di papaia è antiossidante, lo yogurt rassoda e l’olio agisce sulle rughe.

Basterà unire tutti gli ingredienti indicati in una ciotola, applichiamo la maschera sul viso ma anche sul collo ed il décolleté, l’effetto finale sarà strabiliante.

