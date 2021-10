Viaggiare bene risparmiando è un obiettivo di tutti i turisti.

Conoscere persone ed intessere relazioni è la filosofia di base dell’uomo moderno. Anche utilizzare la rete è ormai divenuta una consuetudine per la maggior parte degli esseri umani.

Ma chi sa riunire queste tre attitudini e andare anche oltre dimostra di essere veramente all’avanguardia.

Se anni fa si parlava di condivisione di un viaggio per risparmiare sull’alloggio o sul carburante, oggi il principio della sharing economy coinvolge molti campi d’azione.

Come restare tranquillamente seduti a casa propria e fare amicizie non virtuali

Il couchsurfing (dall’inglese surfare sul divano), che inizialmente aveva il senso di passare una vacanza ospitati da persone sconosciute, adesso si è trasformato in una vera e propria condivisione della propria abitazione.

Per gli appassionati di musica è sicuramente un’ottima occasione per ospitare un concerto restando seduti sul proprio divano.

Gli amanti dell’arte possono organizzare una mostra privata di qualche artista emergente.

Quelli della buona tavola possono pianificare eventi di social eating per conoscere nuove persone con le loro stesse passioni.

Ecco svelate le 5 app utilizzate per stringere nuove amicizie

Queste sono le migliori app di sharing economy e couchsurfing da utilizzare per condividere gli spazi della propria casa grazie a idee davvero invitanti.

Couchsurfing Travel App

Questa applicazione permette di accogliere turisti a casa propria per il pernottamento, abbattendo quasi totalmente i costi, e fare amicizia condividendo esperienze.

Gnammo

Utilizzata per organizzare cene a casa propria ma anche per ritrovarsi a mangiare a casa di sconosciuti. Si sceglie, prenotandoli, il menù e la destinazione ed in questo modo si può socializzare con uno dei quasi 3.000 cuochi amatoriali in Italia.

Solunch

La pausa pranzo social che ha come territorio non la casa ma gli spazi pubblici. Scegliendo menù, posizione e prezzo da pagare (intorno ai 10 euro a persona) si ha l’occasione di potersi incontrare al buio con studenti, viaggiatori o businessman.

Sofan

Per gli appassionati di sport, questa è la app che permette di condividere il sofà e lo schermo di casa in occasione delle partite di calcio o altri eventi sportivi. Costa tra i 5 e7 euro a testa perciò quasi gratis e durante la partita c’è chi offre anche spuntini o una vera e propria cena.

Nextdoor

Al giorno d’oggi è facile non conoscere il proprio vicino di casa. Con questa app ci si può incontrare e scambiare informazioni in base al proprio luogo di residenza. Così facendo si possono creare le relazioni più importanti: quelle con chi ci abita a stretto contatto.

In questi anni di continuo e veloce mutamento, la possibilità di costruirsi e mantenere rapporti a volte viene meno ma la rete accorre in aiuto: ecco svelate le 5 app che sono utilizzate per stringere nuove amicizie in funzione del fatto che tutte stimolano la ricerca del contatto.