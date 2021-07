Con l’arrivo dell’estate è arrivato anche il caldo torrido e insopportabile. Le temperature si alzano sempre di più e risulta faticoso svolgere anche la più banale attività quotidiana. Per risolvere questo problema la maggior parte delle persone ricorre all’utilizzo di sistemi di climatizzazione.

Ventilatori o condizionatori vengono accesi dentro casa per dare un momento di sollievo dall’afa e dal caldo estremo. Ma i condizionatori sono spesso molto costosi, mentre i ventilatori vengono utilizzati molto più spesso grazie anche alla loro economicità. Molti non sanno però che i ventilatori possono colpire la nostra salute, causando problemi fastidiosi da eliminare.

Ecco svelata la verità sugli effetti dannosi dell’uso del ventilatore di notte

I ventilatori meccanici non raffreddano l’ambiente. Semplicemente spostano l’aria all’interno dell’ambiente più velocemente, in modo da farci percepire una corrente che risulta piacevole in un primo momento. In questo modo però i ventilatori stimolano anche la sudorazione e quindi aumentano il rischio di disidratazione. Soprattutto se la persona non compensa con un’adeguata dose di liquidi questo problema può presentarsi ripetutamente.

Il momento peggiore in cui usare il ventilatore sarebbe la notte. Questo è il momento in cui ci risulta più difficile alzarci per bere. La conseguenza è una certa disidratazione il mattino dopo, mal di gola e occhi secchi. Ecco svelata la verità sugli effetti dannosi dell’uso del ventilatore di notte.

Se proprio si deve utilizzare è bene posizionarlo ad una certa distanza dal letto e attivando la rotazione in modo da non averlo puntato tutta la notte. In questa maniera riusciremo comunque a far circolare l’aria più velocemente ma allo stesso tempo potremo anche prevenire l’insorgere di raffreddori e mal di gola.

Un’altra cosa importantissima da tenere in considerazione è l’utilizzo del ventilatore per persone allergiche. Il ventilatore sposta un enorme quantitativo di polvere che in presenza di una persona allergica potrebbe scatenare una brutta reazione.