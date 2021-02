La doccia è quel momento della giornata che ci concediamo per essenzialmente due ragioni. La prima riguarda naturalmente la nostra salute e la nostra igiene. La seconda tocca motivi di benessere e relax.

Tutti sanno, infatti, che dopo la doccia, ci si sente meglio e ci si riappacifica con il mondo. Ci sono poi varie teorie rispetto all’ora in cui dovremmo farla. Oltretutto, ci sono anche teorie sociologiche che indicano personalità diverse rispetto a questa scelta. Chi fa la doccia al mattino sembra essere più organizzato. Mentre chi se la fa prima di andare a dormire, sembra essere una persona che ama rilassarsi e godersi la vita.

Noi di ProiezionidiBorsa non vogliamo dare risposte non basate su evidenze scientifiche. Quindi, questa diatriba la lasciamo ad altri. Invece, vogliamo interessarci a qualcosa che è misurabile scientificamente: la temperatura. Esatto, passiamo minuti a trovare la giusta collocazione della manovella della doccia. Un po’ a destra, un po’ a sinistra, verso il centro. Eh sì, non stiamo parlando di partiti politici, ma della nostra doccia. Ecco svelata la temperatura ideale dell’acqua della doccia rilassante e tonificante.

Doccia rilassante

Tra di noi c’è sicuramente chi ha bisogno di rilassarsi, desiderio di dolcezza e voglia di dire addio allo stress. Per tutti coloro che si sentono descritti in questa frase, la temperatura ideale della sua doccia sarà tra il 25 e i 30 gradi. La classica doccia come ultima azione della giornata.

Quella tonificante

Gli sportivi o tutti coloro che amano rinvigorire i loro muscoli hanno bisogno di un’altra temperatura. Sicuramente hanno bisogno di una doccia più fredda, che si aggiri intorno ai 24 e 27 gradi. Il miglior effetto è quello di far scendere l’acqua dalla testa ai piedi, e restarci sotto per almeno trenta secondi.

Doccia calda

Infine, ecco la doccia calda. Scelta spesso dalle donne, si tratta però di una doccia che dovrebbero evitare tutte quelle persone che soffrono di pressione bassa. Questa doccia varia da 30 a 37 gradi.

Ecco svelata, dunque, qual è la temperatura ideale dell’acqua della doccia rilassante e tonificante.