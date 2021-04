Anche i migliori cuochi possono commettere certi tremendi errori: bruciare un sugo o lasciare un dolce in forno. L’esito è sempre quello: pentole, padelle e teglie orribilmente incrostate.

A quel punto ci si mette a lavorare di braccia, con una bella spugna di ferro, sotto un getto di acqua calda.

Il risultato?

Nessuno.

Il metodo vincente è un altro, molto più semplice e meno faticoso. Ecco svelata la soluzione infallibile per disincrostare pentole e padelle.

Bollitura

Dinnanzi a un fondo di pentola ridotto male, c’è solo una soluzione.

Metterci un dito d’acqua, spruzzare abbondante sgrassatore e mettere la pentola sul fuoco, finché l’acqua non bolle. Sin da subito si vedranno piccoli pezzettini di incrostatura, staccarsi da soli. Possiamo aiutare il processo, con un mestolo di legno, per non graffiare il fondo.

Se lo sporco resiste, bisogna continuare a far bollire l’acqua e aggiungere sgrassatore.

Dopo un quarto d’ora, anche i residui più tenaci si saranno staccati.

Teglie da forno

Non sempre le vittime sono padelle e pentole. Talvolta a restare terribilmente incrostata, è una teglia da forno.

Cosa fare in questo caso?

Ci vuole un po’ più di pazienza.

Bisogna far bollire dell’acqua in un pentolino, cospargere il fondo della teglia con abbondante sgrassatore e versarci l’acqua bollente.

Si dovrà attendere qualche ora prima che le incrostature cedano.

Se dopo questo procedimento lo sporco persiste, bisogna procedere in modo analogo alle pentole.

Coprire nuovamente il fondo della teglia con acqua e sgrassatore, metterla in forno e accenderlo alla massima temperatura. Tenere la teglia in forno finché l’acqua non bolle.

In questo modo, nemmeno i residui più ostinati potranno resistere.

Da adesso in poi certe disattenzioni in cucina, non saranno più così fastidiose.

Con questo metodo non sarà più una fatica, rimediare ad un sugo scordato sul fornello.

Ecco svelata la soluzione infallibile per disincrostare pentole e padelle.