L’autunno è ormai ampiamente iniziato. Tra un mese, o poco più, accoglieremo l’inverno e, con esso, inizieranno a pieno regime le tanto aspettate feste natalizie.

Per quanto sia uno dei momenti più attesi dell’anno, per alcune persone, è anche il più temuto. I giorni delle feste di Natale, infatti, rappresentano un’ottima occasione per assaggiare i piatti della tradizione. Per tutti coloro i quali cercano di mantenersi in forma seguendo una dieta alimentare, questo periodo potrebbe risultare complicato.

Il segreto del light

È, ormai, tradizione vedere, i giorni successivi al giorno dell’epifania, una grande quantità di persone iscriversi in palestra. Sono tantissimi quelli che cercano di rimediare alle grandi abbuffate che caratterizzano le feste natalizie.

Il problema è che non tutti ci riescono o, chi ce la fa, ci mette molto tempo e tanta fatica. È importante, però, comprendere quanto, in questi casi, prevenire sia meglio che curare.

Esistono, infatti, moltissimi modi per poter assaggiare e mangiare cibi sfiziosissimi, ma che al tempo stesso non siano eccessivamente grassi. Con un pò più di attenzione e di cura si potranno preparare dei piatti buonissimi che ci permetteranno di goderci le festività, senza prendere peso

Con la sostituzione di alimenti grassi con alcuni più magri e ipocalorici, sarà possibile anche cucinare ottimi dolci light, ovvero con poche calorie. A tal proposito, ecco svelata la ricetta per la torta all’arancia light con solamente cento calorie.

Tutto grazie alla ricotta

Niente più che alcuni alimenti di stagione riescono a far percepire la bellezza dell’inverno e del natale. Tra questi, ovviamente, non può mancare l’arancia. L’odore di questo frutto, da solo, ha la capacità di trasmettere lo spirito natalizio.

Ecco perché un dolce all’arancia è un’ottima soluzione da presentare per un pranzo o una cena nei giorni di festa. Per riuscire a preparare un dessert ipocalorico con poco più di cento calorie, bisogna evitare di utilizzare il burro.

Sostituendo quest’ultimo con la ricotta, e utilizzando l’albume, invece che l’intero uovo, si potrà preparare una versione del dolce estremamente più magra. Aggiungendo farina, lievito e non troppo zucchero, il dessert sarà pronto per essere servito.

Stare attenti all’alimentazione non vuol dire rinunciare al gusto. Dunque, ecco svelata la ricetta per la torta all’arancia light con solamente cento calorie.