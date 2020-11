Basta spendere qualche ora sui social per rendersi conto di quali sono le tendenze e le mode del momento. Soprattutto negli ultimi mesi, a causa anche della quarantena, una grande attenzione hanno ricevuto quelle pagine, Instagram e Facebook, che si occupano di ricette. Sono sempre più numerosi, infatti, coloro che decidono di cimentarsi in cucina a preparare da sé i piatti che più preferiscono.

La cucina “fit”

In particolare, un mondo che anno dopo anno sta crescendo è quello della cucina “fit”. Dal termine inglese che indica letteralmente lo stare in forma, con il termine cibo “fit” ci si riferisce ad un piatto sano di poche calorie. La sfida negli ultimi anni è stata proprio quella di creare ricette appunto “fit”, ma di piatti che, di solito, chi è a dieta non può neanche sentir nominare.

Ecco perché ormai è facilissimo imbattersi, ad esempio, nella ricetta della cheesecake fit, oppure del pancake fit.

Il segreto risiede, ovviamente, nell’impasto. Se i piatti tradizionali hanno come ingredienti il burro e lo zucchero, ad esempio, in queste ricette troviamo delle alternative sane e nettamente meno caloriche. Ingredienti quali l’albume d’uovo, la cannella e la scelta di farine integrali stanno alla base della riuscita di questi piatti.

Una delle più interessanti è sicuramente quella dei muffin. Esiste, infatti, un modo per poter consumarli senza doversi sentire in colpa e pensare di aver interrotto la dieta che si sta seguendo. Dunque, ecco svelata la ricetta per i muffin al cioccolato con pochissime calorie

Gustarsi il cibo mantenendosi in forma

Come appena detto, il segreto risiede negli ingredienti. Per poter infatti preparare un muffin con poche calorie, non serve nient’altro che procurarsi i giusti componenti.

La ricetta “fit”, in questo caso, prevede farina integrale, albume d’uovo e latte. Volendo si può condire il tutto con un pò di frutta secca e, ovviamente, le immancabili gocce di cioccolato fondente.

Dopo venti minuti in forno a 180 gradi il piatto sarà pronto per essere servito.

Poter mangiare i piatti preferiti rimanendo nel proprio regime alimentare sembrava impossibile, eppure con pochi passaggi si può fare eccome. Dunque, ecco svelata la ricetta per i muffin al cioccolato con pochissime calorie.