La crema di nocciole è uno degli ingredienti utilizzati maggiormente nelle ricette di dolci. Tutti i dolci che prevedono la presenza della crema di nocciole hanno un gran successo, sia tra i bambini che tra gli adulti.

La crema di nocciole non deve mai mancare se si vuole realizzare un dolce che stuzzichi il palato della maggior parte degli ospiti. Con la crema di nocciole si realizzano biscotti, crostate, torte, gelati, muffin, pasticcini.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Oggi però, parliamo di un accostamento particolare che prevede l’incontro tra l’alcool puro e questo famosissimo ingrediente. Ecco svelata la ricetta del liquore alla crema di nocciole fatto in casa.

Gli ingredienti

Per realizzare un perfetto liquore alla crema di nocciole, saranno necessari:

300 grammi di crema di nocciole circa

panna fresca liquida, circa 300 0 350 grammi

latte intero 250 grammi circa

alcool puro a 95 gradi, 150 grammi circa.

Ecco svelata la ricetta del liquore alla crema di nocciole fatto in casa

Per iniziare, servirsi di un pentolino in cui versare i primi ingredienti, latte, panna e crema di nocciole.

Utilizzare le fruste per girare il composto. L’obiettivo è quello di evitare la formazione di grumi e di eliminarli, qualora se ne creasse qualcuno. Una volta amalgamati per bene i tre ingredienti, posizionare il pentolino sul fornello e accendere il fuoco. Far sciogliere la crema di nocciole, portandola allo stato liquido.

Il composto non dovrà bollire e non si dovrà creare una sorta di pellicola in superficie.

Perciò, continuare a mescolare il tutto con le fruste, affinché rimanga ben omogeneo.

È importante lasciar raffreddare in frigo almeno 10-15 minuti la miscela ottenuta, prima di aggiungere l’ultimo ingrediente del liquore: l’alcool puro.

Quando tutti gli ingredienti saranno amalgamati in modo omogeneo è consigliato lasciare il liquore in frigo per almeno 25 giorni prima di assaporarlo.

Questa ricetta riesce a mettere insieme due ingredienti così diversi tra loro, ma che insieme riescono a creare qualcosa di speciale.

Riesce ad incontrare il gusto degli appassionati del liquore, ma darà la possibilità anche a chi non piace il gusto dell’alcool di provare qualcosa di diverso. Quando c’è la crema di nocciole, solitament, la curiosità supera lo scetticismo.

Ecco svelata la ricetta del liquore alla crema di nocciole fatto in casa