Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti i gatti sono noti per la loro indipendenza. Rispetto a chi possiede un cane, infatti, il proprietario del gatto sa bene che l’amore e l’affetto del proprio animale lo riceve in una maniera particolare. Questi felini domestici non sono animali plateali, preferiscono piuttosto dare un piccolo colpo di testa o una strusciata per comunicare l’affetto e la gratitudine.

Certamente, per quanto sia immenso, non si tratta di un amore incondizionato. Il rispetto e la fiducia del gatto va guadagnata. Bisogna conoscere le caratteristiche di questo animale e, dunque, le cose che ama e che odia. Con qualche accortezza, il gatto si innamorerà del padrone in men che non si dica e si instaurerà un rapporto bellissimo.

Ogni felino è diverso

Gli animali domestici a quattro zampe più comuni, quindi i cani e i gatti, sono molto diversi tra loro. Infatti, se i primi riempiono di feste il padrone e necessitano di quest’ultimo per le attività basilari, i gatti sono molto più indipendenti e non sono altrettanto calorosi. Ciò, però, non vuol dire che non abbiano affetto nei confronti dell’umano che li ospita. Basta semplicemente conoscere bene questi felini e saper leggere i loro comportamenti, per poter notare quanto amore ci riservano.

Ovviamente, si parla di una caratteristica generale, è normale che ogni esemplare abbia il proprio carattere. In base all’infanzia che ha vissuto, e al tipo di persone che ha incontrato, si mostrerà nei nostri confronti più o meno aperto.

È, tuttavia, altrettanto vero, che un importante fattore lo gioca la razza. Viene dimostrato, cioè, come esistano razze più indipendenti di altre, oppure più aperte verso le coccole e le fusa. Infatti, ecco svelata la razza di gatto più affettuosa secondo gli esperti.

Il gatto persiano

La razza che più di tutte sembra essere incline alle coccole è quella del persiano. Questo gatto, che viene originariamente dai territori dell’Asia, ha mostrato un alto livello di socialità e di interazione. Risulta che, rispetto a tutte le altre razze, si compiaccia molto delle coccole e dell’affetto da parte dei padroni umani. Inoltre è un gatto molto tranquillo e che dorme tantissime ore al giorno.

Anche nel famoso binomio infernale cane-gatto, il persiano sembra essere piuttosto a suo agio a condividere lo spazio con lo storico nemico. Sebbene, dunque, dipenda anche dal carattere unico dell’esemplare, in generale questa razza viene indicata come molto affettuosa. Il gatto persiano ricerca le coccole e apprezza gesti di affetto anche in maniera prolungata.

Dunque, ecco svelata la razza di gatto più affettuosa secondo gli esperti.