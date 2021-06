Tantissime volte nella nostra vita abbiamo sentito parlare del cosiddetto fisico a pera. A volte lo chiamiamo così, altre volte invece li chiamiamo più semplicemente “fianchi larghi”. Ma il loro nome reale è uno solo: culotte de cheval. In questo articolo andremo a capire cosa sono, perché si formano e come eliminarle definitivamente.

Ecco svelata la parte del corpo spesso responsabile del grasso in eccesso

Le culotte de cheval sono un inestetismo che colpisce circa il 65% delle donne. Possono colpire chiunque, sia le donne in sovrappeso che quelle magre o normopeso. Sono molto spesso le responsabili della maggior parte dell’accumulo di adipe nel nostro corpo. Ma soprattutto sono difficilissime da eliminare.

Ecco svelata la parte del corpo spesso responsabile del grasso in eccesso. Le culotte de cheval sono essenzialmente un accumulo di adipe localizzato tra il gluteo e la coscia. Sono responsabili del cosiddetto fisico a pera, causano quindi una sproporzione tra la parte alta e la parte bassa del nostro corpo.

Cause

La formazione delle culotte de cheval ha tantissime cause:

postura: la prima causa della formazione delle culotte de cheval è la postura. Stare troppo tempo seduti o in piedi può causare questo inestetismo. Ma anche stare troppo tempo sui tacchi alti o su scarpe troppo piatte può essere una causa;

genetica: influisce tantissimo sulla formazione dei cuscinetti;

cattiva circolazione: contribuisce a peggiorare lo stato di salute del nostro corpo, crea ritenzione idrica e cellulite;

alimentazione e abitudini sbagliate: una dieta ricca di grassi, ma anche alcool e fumo possono peggiorare notevolmente la situazione;

ormoni estrogeni femminili: possono influire sulla formazione dei cuscinetti causando ritenzione idrica.

Come eliminarle

Il primo passo per eliminare le fastidiose culotte de cheval è migliorare la postura. Andare da uno specialista per vedere se ci sono errori nella nostra postura e iniziare un percorso di riabilitazione per migliorarla è sicuramente la prima cosa da fare. Successivamente possiamo iniziare con una dieta priva di grassi e alimenti troppo pesanti. Eliminare alcool fumo e caffè è altrettanto importante. Ma ancora più importante è fare attività fisica in modo da migliorare la circolazione e ridurre gonfiore, cellulite e ritenzione idrica.