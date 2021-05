L’ocratossina è una micotossina che nasce da due tipologie di muffe, Aspergillum e Penicillium. Questa tossina si produce naturalmente su alcune tipologie di alimenti come cereali, carne, formaggi, frutta secca.

Da alcuni anni, gli studi affrontati dall’Efsa (European Food Safety Authority) hanno verificato un aumento del rischio di intossicazioni alimentari dovuti a questa tossina. Proprio per la gravità delle conseguenze dovute a un aumento della presenza di questa tossina, bisogna sapere come proteggersi. Ecco svelata la lista degli alimenti che potrebbero contenere una tossina pericolosissima per la salute l’uomo.

Quali sono le conseguenze peggiori?

L’ocratossina A è considerata molto pericolosa per l’essere umano poiché cancerogena per alcuni organi, tra cui il rene. Addirittura si è scoperto, grazie a nuovi studi, che tale tossina può indurre a modifiche del DNA.

L’Efsa ha decretato che spesso la quantità di tossina che assumiamo involontariamente ogni settimana supera quella tollerata dal corpo. Inoltre, maggiori quantità vengono immesse nel corpo da chi consuma spesso formaggi e derivati della carne, ma anche cereali.

Nel 2006, l’Efsa ha decretato che il dato relativo alle ultime ricerche sull’ocratossina sono allarmanti. Infatti, una larga fascia di consumatori è in pericolo per la presenza di tale tossina in una moltitudine di prodotti. Per tanto si invita alla prudenza e a una valutazione frequente del MOE (margine di esposizione alla tossina).

Ma quali cibi rischiano di essere più compromessi? Oltre a carne e derivati, latticini e derivati, e cereali, la tossina pare presente anche su frutta fresca e succhi di frutta. Quest’ultima scoperta preoccupa ancora di più, perché i maggiori consumatori di questi prodotti sono spesso i bambini. Infatti, per il loro peso corporeo assumerebbero quantità elevate di tossina.

Tra i cibi ci sono appunto gli estratti vegetali, ma anche alcuni aromi e spezie e gli estratti in essenza. Molto pericolosa è anche la frutta secca, soprattutto fichi, prugne, datteri. Pertanto, è bene controllare lo stato degli alimenti, evitando quelli che presentano muffe.

