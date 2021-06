Mai come in questo periodo aumenta la nostra voglia di bere. Ma non è solo un desiderio da soddisfare ma anche una necessità vitale per il nostro corpo. Potremmo chiederci, dunque, se stiamo bevendo troppo o troppo poco. Per rispondere a questa domanda ecco svelata la giusta quantità d’acqua da bere ogni giorno per la salute del nostro corpo.

L’acqua per il nostro organismo

Si potrebbe dire che la “carne” del nostro corpo è rigonfia d’acqua. L’organismo infatti è costituito per il 70% di acqua, una proporzione decisamente alta rispetto a tutto il resto. È per questo che bere diventa l’attività più importante per il nostro organismo, molto più che il mangiare.

Anche se l’acqua si compone di idrogeno e ossigeno, quella che si trova nelle nostre bottiglie è anche ricca di tante sostanze utili. L’acqua dona così immensi benefici al nostro corpo e ci aiuta a svolgere bene le funzioni fondamentali della nostra vita.

A volte basta anche un utilizzo esterno dell’acqua come un pediluvio, per farci stare meglio.

Ecco svelata la giusta quantità d’acqua da bere ogni giorno per la salute del nostro corpo

Ma ci si potrebbe chiedere quale sia la giusta quantità d’acqua che ogni persona deve assumere ogni giorno. In generale la quantità da bere sia di 2 litri d’acqua al giorno. Ma non tutti sono uguali e il peso conta nell’assunzione dell’acqua giornaliera.

Altri dicono che bisogna bere solo quando si ha sete. Ma di fatto a volte le cattive abitudini conducono a stati di disidratazione. Questi portano a stati di stanchezza. Ma possono creare infezioni alle vie urinarie a causa dei ristagni d’acqua nella vescica. Bere la giusta quantità d’acqua è molto importante allora per la salute del corpo.

La giusta acqua per ogni persona

Per calcolare quanta acqua bere basta seguire questa semplice proporzione. Ogni persona ha bisogno di bere 30ml d’acqua per ogni chilo di peso corporeo, secondo l’International Bottled Water Association.

Secondo questo calcolo chi ha un peso corporeo di 52 Kg allora può bere 9 bicchieri d’acqua al giorno per e 10 se fa attività fisica.

Dai 68 ai 79 Kg di peso l’acqua da bere è 9,5 bicchieri con una vita sedentaria e 11,5 se si fa attività fisica.

Per 90 Kg di peso si berranno 9 bicchieri d’acqua. Se l’attività sportiva è moderata allora 11 bicchieri, e se invece è intensa allora 14 bicchieri.

Seguendo questi spunti potremo fornire sempre la giusta quantità d’acqua al nostro corpo.