Ecco svelata dagli esperti la razza di gatto più adatta per vivere in appartamento. Ospitare in casa un animale domestico vuol dire regalare a se stessi e alla propria famiglia un’esperienza indimenticabile. Allo stesso tempo però, è importante sottolineare come condividere i propri spazi con un amico a quattro zampe non sia una passeggiata. Il gatto infatti, così come il cane, appartiene ad una specie differente dalla nostra. Per questo motivo conserva abitudini e comportamenti che, se non compresi, potrebbero rendere difficile la convivenza. Tra poco infatti sveleremo come ovviare a uno dei maggiori problemi che si creano in questi casi.

Il problema del giardino

Soprattutto chi vive in città, nel momento in cui decide di ospitare in casa un animale domestico deve fare i conti con lo spazio ridotto. A meno che non si abbia la fortuna di avere un grande giardino o balcone, l’animale dovrà abituarsi velocemente alla vita di appartamento. Se il cane può contare sul fatto che deve necessariamente uscire più volte al giorno, per il gatto non è così.

In quest’ultimo caso, prima di scegliere la razza è utile informarsi su quali tra questi felini può abituarsi più velocemente a vivere in una casa senza giardino. Infatti, anche se il comportamento cambia da esemplare a esemplare, un ruolo importante viene giocato dalla razza. Esistono razze di felini che, più di altre, si adattano alla vita di città. Dunque ecco svelata dagli esperti la razza di gatto più adatta per vivere in appartamento.

Il gatto american shorthair

Questa razza statunitense, che traduciamo in italiano con americano a pelo corto, è secondo gli esperti la razza migliore da adottare nel caso si viva in un appartamento modesto. La prima qualità la vediamo nel nome, infatti questo gatto essendo a pelo corto, non ha un ricambio copioso. Ciò vuol dire che la nostra casa non sarà invasa di peli ad ogni cambio di stagione. Inoltre, date le sue caratteristiche di felino affettuoso e versatile, si configura come una razza che sopporta alla grande il fatto di non avere aree verdi a disposizione.

L’american shorthair infatti ha la capacità di vivere comodamente in casa e non ha bisogno di uscire fuori, come invece succede per altre razze. Nel caso non si abbia troppo spazio a disposizione dunque, non bisogna necessariamente rinunciare all’affetto che solo un gatto può dare. Infatti ecco svelata dagli esperti la razza di gatto più adatta per vivere in appartamento.