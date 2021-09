Nell’ultimo report su Stellantis (Le azioni Stellantis potrebbero essere vicine a un ritracciamento: occasione di acquisto e scappare dal titolo?) indicavamo in area 15,76 euro il livello al di sotto del quale avremmo potuto assistere a un semplice ritracciamento oppure a qualcosa di più importante. Il supporto ha tenuto e il rialzo è proseguito con le quotazioni che si sono portate su fino in area 18,5 euro.

Adesso, però, sul time frame settimanale è in corso un ritracciamento che non ha più ostacoli lungo il cammino ribassista che porta all’obiettivo di prezzo in area 16,01 euro. Questo livello in passato ha rappresentato un punto di approdo dei ribassi e un punto di ripartenza per i rialzisti. Sarà così anche questa volta?

Ecco spiegato perché ogni ribasso è occasione di acquisto per le azioni Stellantis.

Se si guarda al grafico di lunghissimo periodo (time frame trimestrale) la tendenza in corso è rialzista e al momento non si vedono pericoli all’orizzonte. Solo una chiusura trimestrale inferiore a 12,98 euro farebbe invertire la tendenza di lungo al ribasso. In caso contrario le quotazioni di Stellantis sono destinate a raggiungere area 22 euro, prima, e area 31 euro, poi.

Vista questa impostazione fortemente rialzista di lunghissimo periodo, possiamo dire che l’approdo in area 16 euro potrebbe costituire un’ottima occasione di ingresso sul titolo per chi ne è rimasto fuori. Qualora, però, la discesa dovesse continuare, la scelta se uscire o meno dalla posizione molto dipenderà dall’orizzonte temporale dell’investitore.

Per chi ha un orizzonte temporale di medio periodo, infatti, una chiusura settimanale sotto 16 euro potrebbe costituire un buon motivo per uscire. In questo caso, infatti, l’obiettivo successivo si trova in area 13,32 euro che, guarda caso, è molto vicino al livello che potrebbe cambiare la tendenza sul trimestrale.

Per chi fosse interessato alla valutazione di Stellantis sulla base dei fondamentali e/o del giudizio degli analisti, si rimanda ai report precedenti.

Ecco spiegato perché ogni ribasso è occasione di acquisto per le azioni Stellantis: le indicazioni dell’analisi grafica

Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 17 settembre in ribasso del 3,45% rispetto alla seduta precedente a quota 16,81 euro.

Time frame settimanale

Time frame trimestrale

Approfondimento

Siamo sicuri che il futuro del settore auto sarà di società come Tesla? 8 colossi mondiali a confronto