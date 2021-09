Fantozzi docet: sveglia impostata tardissimo, corse frenetiche per prepararsi e colazione trascurata, per non dire saltata. Forse le gesta del famoso ragioniere erano portate all’estremo, ma oggi come oggi, la situazione non è poi così diversa.

Di tutte le cose da fare al mattino si trascura proprio quella che più influenzerà la nostra giornata e la nostra salute. Lo sanno tutti: “la colazione è il pasto più importante della giornata”, eppure molti non danno importanza a questa giustissima frase. Emerge gravemente da un’inchiesta dell’ISS, (Istituto superiore della sanità) che quasi 1 bambino su 2 salta il primo pasto della giornata. Proprio loro che fanno della corsa, del gioco e dello sport lo zoccolo duro del loro tempo.

La colazione va fatta dopo le tante ore della notte quando il nostro fisico ha subito bisogno di quei macronutrienti per iniziare la giornata. Proteine, sali minerali, vitamine ma soprattutto i carboidrati, la vera benzina del nostro corpo.

Carboidrati sì, ma rispettando alcune regole

Serve un’energia immediata, la giornata sta cominciando e le cose da fare sono molte. Gran parte di questa energia la prendiamo dai carboidrati. Dove li troviamo? Negli zuccheri semplici (miele, marmellata) e in tutti quegli alimenti che necessitano più tempo per essere assorbiti dall’organismo (pane, biscotti, cereali, meglio ancora se integrali).

Avendo questa lentezza nell’assorbirsi, questi cibi non faranno sentire la fame e produrranno energia per tutta la mattinata. Quantificando in numeri, la colazione dovrebbe apportare almeno il 20% delle calorie (Kcal) che una persona adulta assumerebbe in tutto il giorno.

L’importante è solo mangiare? Si, ma farlo nei modi corretti: non abbuffarsi, non assumere troppi zuccheri (soprattutto raffinati), idratarsi già dal primo pasto.

Ecco spiegato perché non si dovrebbe mai saltare la colazione al mattino

Se appena svegliati ci mangiamo un biscotto velocemente oppure beviamo solo un caffè, ci troveremmo subito in affanno durante la mattinata. Questa stanchezza, associata anche con i cali di attenzione, è scaturita dal calo degli zuccheri in corpo, la cosiddetta crisi ipoglicemica.

Nel peggiore dei casi possono sopraggiungere anche mancamenti. Si deve, quindi, interviene facendo mangiare degli zuccheri al malcapitato. Ecco spiegato perché non si dovrebbe mai saltare la colazione al mattino. Un sonno sufficiente e riposante permetterà di impostare la sveglia su un orario ragionevole.

Il consiglio è quello di avere più tempo a disposizione per assumere una colazione giusta e abbondante. Questo gioverà sulla nostra giornata sia durante il lavoro che nel tempo libero.

Approfondimento