Uno dei comportamenti più frequenti del proprio amico a quattro zampe è quello di tirar via dalla ciotola il cibo prima di mangiarlo. Le motivazioni di questo gesto estremamente naturale per il cane sono le più svariate. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende mostrare le ragioni principali legate a questo gesto apparentemente inconsapevole. Ecco spiegato perché il cane tira fuori il cibo dalla ciotola quando mangia e come evitare questo gesto curioso.

Questione di genetica

Quando tale gesto non è collegato a una problematica specifica del cane durante la fase di alimentazione, questo succede a causa della genetica. Nel DNA del cane è presente questo istinto di cacciare in branco e di procurare al corpo il cibo necessario al nutrimento.

Cacciare in gruppo, però, significa anche mettere al riparo il cibo conquistato con fatica. La ragione di questo gesto curioso del cane potrebbe essere questa. In questo caso è possibile solo tranquillizzare il cane durante i pasti, magari facendo avvertire la propria vicinanza.

Più vicino agli affetti

Un’altra possibile spiegazione di questo gesto del cane è quella di voler semplicemente mangiare vicino agli affetti. Se il cane, cioè, sposta il cibo fuori dalla ciotola può voler comunicare ai padroni il suo desiderio di condividere questo momento con essi.

Questo succede specialmente quando il cane sposta il cibo proprio in un luogo diverso rispetto a dove collochiamo la ciotola.

Ad esempio, il cane potrebbe spostare il cibo sul letto, nella sua cuccia o ai piedi del padrone. In questo caso basta avvicinare la ciotola in un luogo più vicino al padrone.

È il momento di cambiare la ciotola

Un’altra motivazione frequente che spiega questo comportamento del cane è una ciotola non adatta ai suoi gusti. Se il padrone è solito posizionare la ciotola all’aperto, qualche altro animale (un gatto o un topo di campagna) potrebbe aver prelevato parte del cibo.

Il cane, con ottimo olfatto, avverte la presenza di tracce a lui sconosciute e tira fuori il cibo per non mangiare nella ciotola “violata”. Oppure, il materiale di realizzazione della ciotola è eccessivamente rumoroso o conferisce al cibo un sapore strano.

In questo caso, basterà solo cambiare la ciotola con una nuova. Ecco spiegato perché il cane tira fuori il cibo dalla ciotola quando mangia.