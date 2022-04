Il cane è un animale molto comunicativo, non solo con i suoi simili ma anche con l’essere umano. Nella maggior parte dei casi sciorina un’infinità di discorsi e richieste senza neanche aprire bocca e abbaiare.

Il suo linguaggio comunicativo, infatti, è una danza di gesti e atteggiamenti, molti dei quali sono incredibilmente innati. Il cane, quindi, ci parla con tutto il corpo, dalla punta del tartufone umido a quella della coda.

Spesso sono gli occhi a farci capire tante cose, ma anche le orecchie che, come parabole, captano ogni segnale. Le zampe, poi, sono tra le parti più sfruttate, un linguaggio universale utilizzano per mandare messaggi a noi umani e ai suoi amici cani.

In particolare, le zampine sono spesso impegnate a scavare a cento all’ora ogni superfice, che sia il pavimento, un tappeto, il suo cuscinone, il marciapiede o un terreno all’aperto. Anche questo, però, rientrerebbe tra i modi di comunicare e nell’articolo di oggi scopriremo quale messaggio segreto si nasconderebbe dietro questo gesto.

Ecco spiegato perché il cane scava su pavimento di casa, tappeti e cuccia o gratta per terra dopo aver fatto pipì

Innanzitutto, se il proprio Fido inizia a scavare a più non posso sulla cuccia o su quel meraviglioso tappeto persiano del salotto, lo farebbe per una questione di comfort. Infatti, starebbe cercando di aggiustare il suo giaciglio, per renderlo più comodo per schiacciare un pisolino.

Ci sarebbe, però, anche un’altra spiegazione che definirebbe lo scavare come un’arte appresa dagli antenati per creare da zero una cuccia. In sostanza, lupi e cani allo stato brado non farebbero altro che scavare sul terreno per crearsi la propria tana, dove dormire e trovare protezione.

Ancora, un cane che raspa su questi materiali già confortevoli potrebbe farlo per marchiare il territorio. Nel caso di una cagnetta, invece, la causa potrebbe essere una gravidanza, anche isterica.

Sul pavimento

Al contrario, se il nostro splendido amico a quattro zampe prendesse di mira il pavimento di casa, potrebbe volerci dire ben altro. Questo potrebbe essere un segnale di stress di un cane che ha troppe energie accumulate da sfogare e non sa come farlo. Così dovremmo approfittarne per fare una passeggiata o distrarlo giocando insieme.

Il cane, tuttavia, potrebbe cimentarsi in questa attività anche perché sentirebbe il bisogno di accorciare le unghie. In questo modo sfrutterebbe il pavimento come una lima e ci informerebbe del fatto che sarebbe ora di pensare a una spuntatina più professionale.

All’aria aperta

Quindi, ecco spiegato perché il cane scava su pavimento o altre superfici che si trovano in casa. Tuttavia, potrebbe farlo anche quando è in passeggiata oppure libero di scorrazzare nel giardino. In particolare, se iniziasse a scavare dopo aver fatto i suoi bisogni, starebbe cercando di marcare ulteriormente il territorio.

Infine, se dopo aver scavato si distendesse nella buca starebbe solo cercando un po’ di fresco e un modo per abbassare la propria temperatura corporea.

