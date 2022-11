Ecco spiegato perché il cane impazzisce quando sente il campanello e come farlo smettere

L’arrivo degli ospiti a casa rappresenta un momento di grande eccitazione per il nostro cane. Le reazioni possono addirittura sfociare nel caos quando perdiamo il controllo della situazione e lasciamo che sia il cane a decidere. Non si tratta di una situazione desiderabile. Non solamente perché il cane rischia di infastidire i nostri ospiti. Ma perché lo stress e la sovra-stimolazione può causare comportamenti irrazionali nei nostri animali. Per fortuna basta ricordare 2 o 3 regole per rivoluzionare l’atteggiamento del cane in poco tempo.

Così ecco spiegato perché il cane impazzisce quando sente il campanello e qualche trucco per farlo stare tranquillo.

La prima fonte di ansia potremmo essere noi

Il cucciolo che sente le prime volte il campanello è terribilmente incuriosito da un suono nuovo così diverso e diffuso per tutta la casa. Il cane grande, invece, associa costantemente il rumore a delle novità e si pone in stato di allerta. Alle volta perché è felice aspettandosi l’arrivo di una persona gradita. Oppure perché è posto sul chi va là. La reazione più spropositata avviene quando il cane viene celebrato in maniera festosa all’ingresso in casa: Il cane inizierà ad abbaiare, a grattare il divano, a girare su se stesso quasi impossessato.

Ma la prima regola comportamentale riguarda i padroni. Come al solito il punto di riferimento del cane siamo esclusivamente noi, nel bene e nel male. Così tutto deve partire da un nostro approccio calmo: quando sentiamo il campanello, niente reazioni forsennate e nessun accenno al cane. Muoviamoci con calma verso il citofono o il portone per aprire, e chiediamo ai nostri ospiti un ingresso compito. Abbracciare il cane, esaltarlo, inondarlo di attenzioni come se fossimo tornati dopo molti anni è un grande errore.

Un metodo d’oro da insegnare al cane risiede nei comandi costruttivi che direzionano l’operato: associamo il suono al comando del “seduto” o del “resta in attesa”. Suonerà per il cane una richiesta meno conflittuale rispetto al diniego costituito dal semplice e duro “no”. Ma avrà lo stesso effetto: premiare il cane per stare fermo ad aspettare. Le prime volte lasciamo sempre un biscottino in omaggio al nostro cane.

Ecco spiegato perché il cane impazzisce quando sente il campanello e qualche trucco per farlo stare tranquillo

Questo metodo ha un effetto ulteriore importante. Ricordare al cane, in maniera non autoritaria e non conflittuale, che siamo noi ad occuparci della gestione della casa: la nostra capacità di leadership ne risulterà rafforzata, visto che siamo pur sempre la loro guida delle regole in casa. In base allo stesso principio possiamo anche chiedere ai nostri ospiti di moderare le proprie reazioni ed aspettare qualche attimo per concentrarsi sul cane.

Un metodo simile è consigliabile fin dall’inizio, ed in particolare dal primo arrivo del cucciolo in casa. Non dovremmo mai dimenticare i clamorosi errori che quasi tutti commettono quando il cane arriva per la prima volta.

