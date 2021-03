Il giglio è un fiore di una bellezza intramontabile e raffinata. Le cure di cui il giglio necessita non sono tante in confronto ad altri fiori molto più delicati. La fase più delicata è indubbiamente quella in cui i fiori sono pronti a sbocciare. Molto spesso, però, per una serie di motivi, il giglio rimane per anni verde, senza generare alcun fiore. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende spiegare le motivazioni più frequenti per cui questo accade. Ecco spiegato perché i gigli non fioriscono e come farli sbocciare con poche accortezze.

Qualche curiosità sulla pianta

Prima di vedere come ottenere meravigliosi fiori dalla pianta dei gigli, esistono alcune curiosità che riguardano questo fiore. Pare che nell’antichità, proprio la pianta del giglio, fosse impiegata dai Greci per curare le ferite di ogni genere. Le proprietà curative della pianta avevano il loro miglior risultato nella salute di denti, cuore e sistema nervoso. Oggi rappresenta una pianta ornamentale raffinata e dalla bellezza è senza tempo.

Ma come coltivarla correttamente per ottenere fiori meravigliosi?

Ecco spiegato perché i gigli non fioriscono e come farli sbocciare.

La varietà è importante

Bisogna precisare che uno dei motivi per cui il giglio non fiorisce è legato alla sua varietà. Alcune piante appartenenti a questa famiglia non fanno fiori per natura. La varietà dell’Amazzonia, ad esempio, non sviluppa dei fiori. Certamente non sarà questo il caso se il giglio in tempi passati ha già fatto dei fiori e ora non li fa da qualche anno. Le problematiche in questo caso saranno certamente diverse dalla specie.

Qualche accortezza

Per la gran parte delle varietà, è fondamentale esporre il giglio al sole perenne dal mese di marzo in poi. Durante la primavera e l’estate, il giglio dovrebbe godere di piena luce per sbocciare successivamente. Se si tratta di un giglio tropicale, invece, vale il discorso opposto. Bisognerà tenerlo lontano dal calore eccessivo, che potrebbe bruciare le foglie.

Vaso con poca terra

La gran parte dei gigli ha bisogno di due elementi: pieno sole e un buon terreno. Questo non dovrebbe essere poco filtrante e scegliere un vaso delle giuste dimensioni è fondamentale. Il giglio potrebbe non fiorire a causa di un vaso troppo piccolo.

Irrigazione

Un motivo frequente per cui il giglio non fiorisce è la scorretta irrigazione. Innanzitutto bisogna annaffiare questa pianta solo quando il sole non è forte e preferibilmente la mattina presto o la sera tardi. Anche la quantità d’acqua è importante. La pianta non dovrebbe mai soffrire ristagni d’acqua importanti. Comunque non bisogna temere troppo la mancanza di fiori. Se il giglio non fiorisce ma ha comunque foglie verdi e vive significa che la pianta vive. Basterà solo adottare qualche accortezza in più. Ecco spiegato perché i gigli non fioriscono e come farli sbocciare.