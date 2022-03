I felini sono e rimangono animali molto misteriosi. Sarà per questo che la religione dell’antico Egitto li rispettava molto tenendoli nella massima considerazione. Infatti, dimostrano un’intelligenza acuta. Ma sanno anche adattare molto bene il proprio comportamento in base alla situazione. Questo li rende opportunisti agli occhi degli umani.

Tuttavia, sono la dimostrazione di un piccolo capolavoro della natura. Sono scattanti, rapidissimi cacciatori ed anche straordinari compagni di giochi. La nostra curiosità aumenta quando si trovano messi di fronte a situazioni particolari. Tutti nei salotti abbiamo un televisore. Avremo notato che molti gatti quando guardano la televisione non riescono a staccarle gli occhi di dosso. Muovono il proprio volto in sintonia con le immagini. Così ecco spiegato perché i gatti guardano la TV.

Una dichiarazione evidente

Potremo notare che assumono una postura e realizzano un gesto particolare. Hanno gli occhi aperti con le pupille strette. Mentre orecchie e baffi sono puntati in avanti. Oppure, al contrario, noteremo delle pupille dilatate e le orecchie piatte. Ebbene, in entrambi i casi potremmo ricevere delle indicazioni importanti.

Vari studi hanno provato a studiare la visione del gatto. Questi sarebbero dotati di una retina diversa dalla nostra. In pratica, i gatti sono dotati di cellule specializzate per alcune attività. Rispetto agli uomini avrebbero un numero maggiore dei cosiddetti bastoncelli, mentre minore dei cosiddetti coni della retina. Di conseguenza, sono maggiormente sensibili alla luce e meno ai colori. Per questa ragione sarebbero formidabili cacciatori nella notte, ma non riescono a recepire i colori vicini al rosso. Ciò significa che, guardando la televisione, saranno molto attratti dalle luci improvvise. Anche se avrebbero una minore percezione della gradazione dei colori.

Ecco spiegato perché i gatti guardano la TV facendo questo gesto e cosa vedono per avere queste reazioni

Inoltre, la vista del gatto causerebbe una percezione alterata delle immagini. È un po’ come se le vedessero molto rapide. Quanto detto sulla velocità e sull’intensità dei colori non significa che non siano in grado di distinguere i profili delle figure e delle immagini che compaiono nello schermo, al contrario. Ad esempio, proveranno talvolta ad acciuffare un uccellino che dovesse comparire improvvisamente. Inoltre, essendo animali propensi alla caccia, molti gatti saranno molto sensibili ad altri stimoli. Ad esempio, ai rumori e ai richiami.

Di conseguenza, si potrebbe concludere che i gatti realmente stanno guardando la televisione. Saranno particolarmente attratti dalle luci improvvise e forti. Ma, oltre a constatare questo, proviamo ad osservare anche il loro atteggiamento. I gesti di cui abbiamo parlato possono indicare uno stato d’animo. Nel primo caso eccitato dalla caccia ed in posizione d’attacco. Nel secondo caso, invece, indicherebbe una sensazione di timore e di ansia. Evitiamo così di intimorirlo eccessivamente. Spegniamo la televisione e facciamolo giocare con metodi meno stressanti. Questo li aiuterà ulteriormente anche a consumare le proprie energie. Arriveranno alla notte più sereni e riposati. È questo infatti uno dei 5 trucchetti per evitare che il gatto svegli noi e i nostri vicini nel corso della notte.