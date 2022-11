Ecco spiegato perché i gatti amano le scatole di cartone

I veri gattari lo sanno: inessun gatto non può resistere alla tentazione di infilarsi nella scatola di cartone del nostro nuovo microonde, o nel pacco contenente il nostro ultimo acquisto online. È più forte di lui. Ma perché i gatti amano così tanto le scatole? Viene da chiederselo, visto che potrebbero scegliere tra cucce morbide e coperte calde e invece preferiscono una sterile scatola di cartone. I motivi, come sempre, ci sono e stavolta potremmo anche condividerne la logica.

Perché dormono nelle scatole

I gatti, lo sappiamo bene, sono animali che adorano starsene accoccolati per ore al caldo. Il calore è infatti la prima spiegazione al loro prediligere la scatole di cartone. Essendo infatti ben delimitate e talvolta strette, sono l’ambiente perfetto per loro per ricreare il microclima ideale per i loro pisolini. D’altronde il cartone è un isolante termico e più la scatola è piccola e più il calore generato dal loro corpicino si preserverà. La seconda motivazione ha a che fare con l’istinto, in modo particolare l’istinto predatorio. La scatola di cartone è per loro un nascondiglio perfetto per organizzare gli agguati alle loro prede (reali o immaginarie che siano). È per loro anche una fonte di protezione, che li fa sentire al sicuro da potenziali “nemici”, o dal padrone durante le sessioni di gioco.

Perché amano le scatole

Oltre a queste spiegazioni razionali, ricordiamoci che i gatti sono gli animali più curiosi in assoluto. Se vedono un qualsiasi oggetto nuovo nel loro territorio, devono subito scoprire di cosa si tratta e, possibilmente, entrarci dentro. Spesso questa curiosità mostra loro quanto sia spassoso il materiale del cartone. È infatti perfetto per essere morso, graffiato e distrutto. Lo vedono come un’ottima alternativa al classico tiragraffi. Senza contare che diventa per loro una sorta di antistress, persino meglio delle coccole e dei modi in cui i felini dimostrano affetto. Una ricerca medica ha studiato il comportamento di alcuni animali accolti in un rifugio. I gatti a cui erano state date delle scatole si sono adattati più facilmente al nuovo ambiente, al contrario degli altri che, senza la possibilità di un rifugio o una valvola di sfogo, ne erano usciti più nervosi e stressati.

Ecco spiegato perché i gatti amano le scatole e perché non dovremmo buttarle

Non dobbiamo mai sottovalutare l’importanza dell’arricchimento ambientale quando parliamo di gatti. Il gatto è infatti un animale, che seppur abituato da secoli a vivere insieme all’uomo, è dominato dai suoi istinti, che se non rispettati gli causeranno tristezza e stress. Arricchire l’ambiente di tutto ciò che può ricreare l’habitat naturale del felino, affinché tutte le sue esigenze vengano soddisfatte, diventa pertanto fondamentale per il suo benessere. Più è vario e ricco di stimoli l’ambiente e minori saranno i comportamenti indesiderati e i “dispetti” e migliore sarà il rapporto tra gatto e padrone. La sua salute ne risentirà positivamente e noi avremo maggior controllo del gatto in casa. Ecco spiegato perché i gatti amano le scatole e i giochini per gatti fatti in casa non convenzionali. È tutto arricchimento ambientale!