Cani e gatti sono due razze che non vanno precisamente d’accordo. Questo però non significa che l’esistenza tra le due razze sia impossibile.

Scopriamo, allora, come i padroni possono far convivere queste due razze nella stessa casa senza vivere eccessivi problemi. Allora, ecco spiegato il sorprendente metodo per far andare d’accordo cani e gatti.

Una difficile convivenza

Che i cani e i gatti non vadano d’accordo è un dato di fatto. Le lotte che vediamo spesso fare tra i due animali sono dovute a delle problematiche di comprensione tra le due specie.

Cani e gatti, infatti, hanno due linguaggi del corpo molto diversi, quasi opposti. Per questo motivo finiscono spesso per capirsi male e accapigliarsi. Nello stesso tempo il carattere dei due animali tende ad essere spesso opposto.

Tutti quanti i padroni che vogliono avere queste due specie di animali domestici in casa non dovrebbero però disperarsi. Esistono dei trucchi che permettono la convivenza.

Il primo è quello di mettere insieme i due animali quando sono dei cuccioli. Nella maggior parte dei casi i due animali saranno capaci di capirsi e crescere assieme finendo per andare d’accordo.

Far andare d’accordo due animali adulti

Cosa fare se invece si vogliono far andare d’accordo due animali adulti o un adulto e un cucciolo?

Il primo passo è quello di avere pazienza. L’animale che stava per primo in casa ha necessità di accettare “l’intruso” in casa e di riconoscerlo come “amico”. Un trucco che è possibile utilizzare è quello della porta.

Si può mettere i due animali da parti opposte della stessa porta. In questo modo potranno sentire la presenza l’uno dell’altro senza rischiare degli attacchi. Meglio aspettare un po’ di tempo prima di passare alla seconda fase, ossia quella dell'”incontro” vero e proprio.

In questa fase è meglio prestare molta attenzione, mantenendo magari il cane per il guinzaglio e il gatto in braccio. Far passare un po’ di tempo fino a quando i due si siano abituati alla presenza reciproca.

Piano piano i due riusciranno ad accettarsi e ad andare d’accordo, riuscendo così a far felici i padroni. Detto questo, ecco spiegato il sorprendente metodo per far andare d’accordo cani e gatti.