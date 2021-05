Bagnoschiuma, bagnodoccia oppure docciaschiuma? Piccole differenze nei nomi dei prodotti a cui spesso non facciamo caso ma che possono fare la differenza.

Infatti, pochissimi lo sanno ma questi tre prodotti andrebbero utilizzati in maniera diversa l’uno dall’altro. Ecco perché Noi di ProiezionidiBorsa vi spiegheremo quale comprare e soprattutto quando. Infatti, in molti sbagliano a comprare questi saponi al supermercato, ecco spiegato il perché.

Il sapone creato appositamente per il bagno

Spesso pensiamo che la scelta tra diverse tipologie di saponi sia legata ad un fattore di gusto personale. A una particolare profumazione o qualità idratante.

Per questo motivo spesso non facciamo attenzione alle scritte sulle etichette dei prodotti. Sbagliando.

Infatti, ogni di tipologia di sapone avrebbe un proprio utilizzo apposito. Un esempio su tutti è quello del bagnoschiuma.

Moltissimi di noi, infatti, comprano questo prodotto per utilizzarlo durante la doccia. Spesso attirati da un prezzo leggermente più economico della media.

Eppure il bagnoschiuma è stato studiato per essere disciolto in acqua e formare, appunto, della schiuma. Presenta inoltre, solitamente, un pH superiore a quello della pelle umana. Per questo motivo sarebbe preferibile non applicarlo direttamente sulla pelle. E quindi non utilizzarlo quando facciamo la doccia.

Ecco spiegato il perché in molti sbagliano a comprare questi saponi al supermercato

Quando facciamo la doccia sarebbe preferibile utilizzare un docciaschiuma. Un prodotto studiato per essere applicato direttamente sulla pelle.

Il docciaschiuma tende, infatti, a essere caratterizzato da livelli di pH più vicini a quelli dell’epidermide umana. Il prodotto, inoltre, generalmente, presenta minori livelli di tensioattivi e maggiori quantità di ingredienti idratanti.

Infine, se non si sa proprio cosa scegliere, si può pur sempre ripiegare sui bagnodoccia. Questi prodotti, infatti, sono adatti sia per un bagno rilassante che per una doccia veloce. Facendo attenzione alle differenze spiegate in questo articolo sarà così possibile scegliere sempre il prodotto più adatto alle nostre esigenze.

Approfondimento

